5 أطعمة تسكن الألم وتقضى على البكتيريا

- القرفة

- لافندر

تسلط دراسة الضوء على الخاصية المضادة للبكتيريا من الخزامى، وتقول أن زيت اللافندر الأساسي له نشاط نمو مثبط جيد جدًا ضد بكتيريا E. coli (بكتيريا سالبة الجرام) وسلالات S. aureus (بكتيريا إيجابية الجرام).





- التوت التوت الأزرق غني بالفينولات والفلافونيدات والبوليفينول، يمتلك المركب خاصية مضادة للميكروبات ضد البكتيريا مثل E.coli و L. monocytogenes و salmonella، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة البكتيريا الجيدة (العصيات اللبنية) الموجودة في الجهاز الهضمي.





