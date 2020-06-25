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مرأة

5 أطعمة تسكن الألم وتقضى على البكتيريا

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:32 م
أطعمة تسكن آلالام
أطعمة تسكن آلالام
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نهى هجرس
تستخدم المضادات الحيوية على نطاق واسع لقتل البكتيريا وتمنع نموها، والمضادات الحيوية الطبيعية هي الأفضل لأنها تأتي مع آثار جانبية ضئيلة أو معدومة، كما أنها تساعد في مكافحة البكتيريا التي نمت مقاومة لبعض المضادات الحيوية الموصوفة. 

وهناك قائمة كبيرة من الفواكه والخضروات والزيوت الأساسية والأعشاب المعروفة بخصائصها المضادة للميكروبات، والتي تعمل بنفس فعالية المضادات الحيوية الموصوفة.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز المضادات الحيوية الطبيعية التى تساعد فى التخلص من البكتيريا...


- الزنجبيل 
تظهر إحدى الدراسات أن الزنجبيل ، وهو مركب كيميائي نباتي الفينول في الزنجبيل الطازج ، له فاعلية مضادة للبكتيريا ضد جميع أنواع البكتيريا الفموية مثل Porphyromonas gingivalis (يسبب التهاب اللثة) ، Porphyromonas endodontalis (يسبب أمراض اللثة) و Prevotella intermedia (يسبب التهاب اللثة).

- القرنفل 
يستخدم القرنفل على نطاق واسع في توابل العديد من الأطباق، وهي فعالة ضد البكتيريا المختلفة الجرام والسالبة الجرام بسبب وجود الأوجينول والدهون وحمض الأوليك، يستخدم القرنفل بشكل أساسي لزيوته الأساسية.

- القرفة 
تستخدم القرفة على نطاق واسع في تحضير الشوكولاتة والحساء والمشروبات الكحولية والمشروبات والمخللات، ويستخدم كل جزء من النبات لتحضير الزيت العطري وهو مفيد في علاج الأمراض المتعددة، ويحتوي المركب النشط مثل سينامالديهيد وأوجينول في القرفة على خاصية مضادة للميكروبات ضد البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي وعدوى المسالك البولية والحمى وعدوى الجلد.

- لافندر 
تسلط دراسة الضوء على الخاصية المضادة للبكتيريا من الخزامى، وتقول أن زيت اللافندر الأساسي له نشاط نمو مثبط جيد جدًا ضد بكتيريا E. coli (بكتيريا سالبة الجرام) وسلالات S. aureus (بكتيريا إيجابية الجرام).

- التوت 
التوت الأزرق غني بالفينولات والفلافونيدات والبوليفينول، يمتلك المركب خاصية مضادة للميكروبات ضد البكتيريا مثل E.coli و L. monocytogenes و salmonella، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة البكتيريا الجيدة (العصيات اللبنية) الموجودة في الجهاز الهضمي. 






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