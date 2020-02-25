علاج اللوز .. اكتشف أفضل مضاد حيوي وهذه الأدوية يمكن أن تشتريها من الصيدلية

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية علاج اللوز حيث أنه يعد من اكثر الأمراض التى تسبب الما واضحا في الحلق وتعوق الإنسان من تناول الطعام والشراب والحديث كما انه ينتشر بصورة كبيرة بين الأطفال.





يمكن علاج اللوز بطرق كثيرة جدا ومتعددة منها علاجات منزلية أو طبيعية والمضاد الحيوى و قائمة كبيرة من العقاقير الطبية التي يمكن شراؤها من الصيدلية.





نعرض فيما يلى أهم المعلومات عن علاج اللوز وأفضل مضاد حيوي لعلاج اللوز وطرق علاجها عند الأطفال وشكل اللوز وصور توضح التهاب اللوزتين.





علاج اللوز

يتم علاج اللوز بطرق متعددة يتوقف ذلك حسب درجة او شدة المرض ففي الحالات البسيطة يمكن علاج اللوز فى المنزل ببعض النصائح ، وهى :

شرب الكثير من السوائل بصفة عامة والدافئة بصفة خاصة وأخذ الكثير من الراحه، والغرغرة بالماء المالح الدافئ عدة مرات في اليوم، واستخدام معينات الحلق، وأكل الأطعمة المجمدة الأخرى، واستخدم المرطب لترطيب الهواء في منزل، وتجنب الدخان، وتناول بعض الادوية لتخفيف الألم والالتهابات.

اما اذا لم يأتي العلاج في المنزل بالنتائج المطلوبة ويقضى عليها تماما فقد يضطر الطبيب لوصف بعض الادوية وان لم تأتى بالنتائج المطلوب وتقضى على الالتهاب فيكن الحل الأخير فى اجراء العملية الجراحية لاستئصال اللوز





علاج اللوز للاطفال

يعتمد علاج اللوز للاطفال على عدة عوامل ابرزها صحة الطفل العامة وعمره وخطورة الحالة وسبب اصابته باللوز فإذا كان الطفل يعاني من عدوى بكتيرية ، فسيتم علاجه بالمضادات الحيوية. إذا لم تكن البكتيريا هي سبب العدوى ، فسوف يركز العلاج على جعل راحة الطفل مع اعطاء بعض ادوية اللوز مثل : أسيتامينوفين أو ايبوبروفين كشراب أو حبوب لعلاج الألم. قد يوصى باستخدام أدوية أو علاجات أخرى في حالات الألم شديد.

الأسبرين غير مناسب للأطفال لأنه يمكن أن يسبب مرضًا يهدد الحياة يسمى متلازمة راي.

•كما يتضمن علاج للاطفال زيادة كمية المشروبات وبعض أنواع المشروبات العشبية الدافئة تحتوي على مكونات تهدئة الحلق.

•تناول الأطعمة السلسة والباردة مثل الجيلاتين والآيس كريم، والغرغرة بالماء المالح ، ومص قطرالحلق او الحلوى الصلبة (للأطفال الأكبر سنا).

قد يتطلب التهاب اللوزتين أيضًا إقامة في المستشفى إذا كانت اللوزتان الموسعتان تعوقان الممرات الهوائية. في بعض الأطفال المصابين بالتهاب اللوزتين المتكرر ، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بإزالة اللوزتين (استئصال اللوزتين).

يحتوي البعض حلوى الاستحلاب على البنزوكائين ، والذي يمكن أن يكون له آثار ضارة على الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 2 سنوات ما لم يوصي الطبيب ذلك.





علاج اللوز من الصيدلية

يرغب البعض فى اخذ علاج اللوز من الصيدلية للمساعدة فى التغلب على الالم والتمكن من الشفاء في وقت أسرع ، وعادة تتمثل في مسكنات الألم بدون وصفة طبية.

يمكن أن تساعد مسكنات OTC على تخفيف التهاب الحلق والحمى والأعراض المؤلمة الأخرى لالتهاب اللوزتين، و علاج اللوز من الصيدلية يشمل بشكل رئيسي على مجموعة، ابرزها :

اسيتامينوفين

ايبوبروفين

الأسبرين





كما يتضمن علاج اللوز من الصيدلية بعض المواد العقاقير والادوية الاخرى منها معينات الحلق والاستحلاب يحتوى بعضها على أدوية مخدرة لتخدير وتهدئة الحلق، يحتوي الكثير منها أيضًا على أدوية مضادة للالتهابات لتقليل التورم والالتهابات، كما تحتوي بعض المعينات على عوامل مطهرة، وهذه تساعد على استهداف البكتيريا المسؤولة عن التهاب اللوزتين الجرثومي.





benzydamine، أو الفينول، أو ديبوكايين، أو benzocaine للأطفال الأكبر سنا والبالغين فقط، أو الكحول البنزيل، أو كلوريد السيتيل بيريدينيوم، أو الكلورهيكسيدين جلوكونات. كما يمكن استخدام بخاخ الحلق والغرغرة كطريقة أخرى لـ علاج اللوز من الصيدلية حيث تحتوى على ادوية مخدرة ومضادة للالتهابات ومطهرة مباشرة إلى الحلق، ولابد ان تحتوى على احد هذه المواد :





التهاب اللوزتين بالصور

تحدث معظم حالات التهاب اللوزتين نتيجة للإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، ونعرض في هذا التقرير التهاب اللوزتين بالصور ليستيطع الجميع تخيل الامر بشكل افضل ومقارنتها باللوز السليمة، يمكن أن يعانى اي شخص من التهاب اللوزتين، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال.





افضل مضاد حيوي للوز

وتعد ادوية البنسلين هى افضل مضاد حيوي للوز حيث يعالج التهاب اللوزتين الناجم عن المجموعة "أ" العقدية ، ويمكن استخدام مضاد حيوي اخر لـ علاج اللوز إذا كان الشخص يعاني من حساسية للبنسلين ولكنه يجب ان يكن يعمل بطريقة قريبة من البنسلين. اول شئ يبحث عنه المريض هو أفضل مضاد حيوي للوز بحيث يكون قادرا على علاج المرض بسرعة ،





وتستخدم ادوية المضاد الحيوي لـ علاج اللوز عندما يكن سبب الاصابة هو العدوى البكتيرية، او عند الاشخاص المعرضين لحدوث مضاعفات.

تساعد المضادات الحيوية في التخلص من الأعراض بشكل أسرع قليلًا، لكنها تزيد من خطر مقاومة المضادات الحيوية، ولها بعض الآثار الجانبية الأخرى، مثل اضطراب المعدة.

المضادات الحيوية ضرورية أكثر للأشخاص المعرضين لخطر مضاعفات التهاب اللوزتين، و من المهم أن تكمل دورة كاملة من المضادات الحيوية، حتى لو اختفت الأعراض تمامًا ، فقد تتفاقم الإصابة إذا لم تتناول كل الأدوية كما هو موصوف.





شكل اللوز

اللوز المقصود بها تلك الغدد التى توجد في الجزء الخلفي من الحلق وشكلها بيضاوي وعددها 2 من الغدد، دورهما هو محاربة البكتيريا والفيروسات التي تدخل الجسم عن طريق الأنف والفم.





المصادر :

موقع " healthline "

موقع " medicalnewstoday "

موقع " stanfordchildrens "



