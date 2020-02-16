سرطان الرئة .. اكتشف المراحل والعلاج وأعراض الورم الحميد

غدية:

يصاب به حوالي 40 ٪ من المرضى ..عادة ما يتطور في الأجزاء الخارجية من الرئة وينمو أبطأ من النوعين الآخرين وبالتالي فهناك فرصة أفضل للعثور على الورم وعلاجه قبل أن ينتشر.



سرطان الخلايا الحرشفية:

يمثل حوالي 25-30 ٪ من سرطانات الرئة وينمو في الخلايا التي تبطن داخل الشعب الهوائية وعادة يتطور في وسط الرئة.



سرطان الخلايا الكبيرة:

يشكل حوالي 10-15 ٪ من سرطانات الرئة. يمكن أن تنمو في أي جزء من الرئة وتميل إلى النمو بشكل أسرع من الأنواع الفرعية الأخرى.



مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة ، وهى أربع مراحل رئيسية:



المرحلة 1: يوجد السرطان في الرئة ، لكنه لم ينتشر خارج الرئة.



المرحلة 2: تم العثور على سرطان في الرئة والغدد الليمفاوية القريبة.



المرحلة 3: السرطان موجود في الرئة والغدد الليمفاوية في منتصف الصدر وتنقسم لمرحلتين، هما:



مرحلة أ: يوجد السرطان في الغدد الليمفاوية ، ولكن فقط على نفس الجانب من الصدر حيث بدأ السرطان في النمو لأول مرة.



مرحلة ب : انتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية على الجانب الآخر من الصدر أو إلى العقد الليمفاوية أعلى الترقوة.



المرحلة 4: انتشر السرطان إلى كلتا الرئتين ، إلى المنطقة المحيطة بالرئتين ، أو إلى الأعضاء البعيدة.



مراحل سرطان الرئة الثانوى

سرطان ثانوي في الرئة هو عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى الرئتين من سرطان بدأ في مكان آخر في الجسم.



من المحتمل أن تنتشر بعض أنواع السرطان إلى الرئتين أكثر من غيرها. وتشمل هذه: الأمعاء "القولون و المستقيم "، والثدي، والمثانة، والخصية، والمعدة، والمريء، والكلى، وسرطان الجلد، والأورام اللحمية " العظام و الأورام اللحمية الأنسجة اللينة.



في بعض الأحيان، يتم تشخيص المرض بسرطان ثانوي قبل تشخيص السرطان الأولي، وقد لا يتمكن الأطباء من العثور على السرطان الأساسي.



علاج سرطان الرئة

يبحث جميع المرضى عن العلاج المناسب واحدث انواع العلاج التى يتوصل لها الاطباء على المستوى المحلى والعالمى ليتمكنوا من معرفة الاختيار الأمثل لنوع ومرحلة



علاج سرطان الرئة بالأعشاب

تساعد المكملات الغذائية في تخفيف أعراض سرطان الرئة والآثار الجانبية للعلاج، ويمكنها قتل الخلايا السرطانية، لكن في بعض الحالات يمكن أن تسبب الأعشاب آثارًا جانبية خطيرة أو مضاعفات لكن من المهم دائمًا مراجعة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو عقاقير عشبية.



وإليك أبرز الاعشاب التى تعالج سرطان الرئة : في بعض الأحيان، يتم تشخيص المرض بسرطان ثانوي قبل تشخيص السرطان الأولي، وقد لا يتمكن الأطباء من العثور على السرطان الأساسي.يبحث جميع المرضى عن العلاج المناسب واحدث انواع العلاج التى يتوصل لها الاطباء على المستوى المحلى والعالمى ليتمكنوا من معرفة الاختيار الأمثل لنوع ومرحلة سرطان الرئة تساعد المكملات الغذائية في تخفيف أعراض سرطان الرئة والآثار الجانبية للعلاج، ويمكنها قتل الخلايا السرطانية، لكن في بعض الحالات يمكن أن تسبب الأعشاب آثارًا جانبية خطيرة أو مضاعفات لكن من المهم دائمًا مراجعة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو عقاقير عشبية.



الكاحل الطبى:

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، ويبطئ نمو الورم، ويمنع انتشار الأورام، وقد يعزز فعالية أدوية العلاج الكيميائي.



جذر عرق السوس:

يُعرف باسم مقشع يعمل على تسريع إفراز الأغشية المخاطية، وعادة ما يتم وصفه لتخفيف السعال وضيق التنفس.



عشبة بوريا "فو لينغ":

يعمل كمدر للبول في المرضى الذين يعانون من الوذمة (احتباس السوائل تحت الجلد) ، ويقلل البلغم ، ويحسن النوم عند مرضى الأرق.



عشب الثعبان:



جذر الهليون:

يعتقد أنه يقتل ويمنع نمو خلايا سرطان الرئة، وعادة لا يكون تناول المكملات العشبية ضارًا مع العلاجات المنتظمة لسرطان الرئة.