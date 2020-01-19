أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. 8 علامات تؤكد سرطان الرئة والأطعمة المالحة تصيب المعدة

أعراض الإصابة بسرطان، متعددة وكثيرة حيث أن أعراض الإصابة تختلف وفقا لنوع العضو المصاب ومرحلة نمو الخلايا، لذلك سنتعرف خلال هذا التقرير اعراض الإصابة بالسرطان وفقا لنوعه.



أعراض الإصابة بسرطان الرئة



الأشخاص الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، كما أن سرطان الرئة عادة لا يسبب علامات وأعراض في المراحل المبكرة، حيث تحدث علامات وأعراض سرطان الرئة عادة فقط عندما يكون المرض متقدمًا.



قد تشمل علامات وأعراض سرطان الرئة ما يلي:



- السعال

- خروج دم أثناء السعال

- ضيق في التنفس

- ألم في الصدر

- بحة في الصوت

- فقدان الوزن دون محاولة

- آلام العظام

- صداع الراس



مضاعفات سرطان الرئة



يمكن أن يسبب سرطان الرئة مضاعفات، مثل:



- ضيق في التنفس: يمكن للأشخاص الذين يعانون من سرطان الرئة تجربة ضيق في التنفس إذا كان السرطان ينمو سيسد الشعب الهوائية الرئيسية، يمكن أن يسبب سرطان الرئة أيضًا تراكم السوائل حول الرئتين، مما يجعل من الصعب على الرئة المصابة أن تتوسع تمامًا عندما تستنشق.



- سعال الدم: يمكن أن يتسبب سرطان الرئة في حدوث نزيف في مجرى الهواء، مما قد يؤدي إلى سعال الدم في بعض الأحيان يمكن أن يصبح النزيف حادًا.



- ألم يمكن أن يسبب سرطان الرئة المتقدم الذي ينتشر إلى بطانة الرئة أو إلى منطقة أخرى من الجسم، مثل العظام ، الألم.



- السوائل في الصدر يمكن أن يتسبب سرطان الرئة في تراكم السوائل في الفضاء المحيط بالرئة المصابة في تجويف الصدر، كما يمكن أن تتسبب السوائل المتراكمة في الصدر في ضيق التنفس.



- قد ينتقل السرطان الذي ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم و ينتشر سرطان الرئة في كثير من الأحيان إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الدماغ والعظام.



- يسبب سرطان الرئة الألم والغثيان والصداع أو علامات وأعراض أخرى حسب العضو المصاب، فبمجرد أن ينتشر سرطان الرئة إلى ما بعد الرئتين، قد لا يمكن علاجه بشكل عام، وعليه تتوفر العلاجات لتقليل الأعراض بحيث تساعدك على العيش لفترة أطول.



أعراض الإصابة بسرطان المعدة



يبدأ السرطان عندما يحدث خطأ في الحمض النووي للخلية، والذى يتسبب هذا التحور في نمو الخلية وتقسيمها بسرعة، حيث تشكل الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا يمكنه غزو البنى القريبة، ويمكن أن تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم لتنتشر في جميع أنحاء الجسم.



حيث تتمثل أعراض الإصابة بسرطان المعدة فيما يلي:



- الإعياء

- الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

- الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام

- حرقة شديدة ومستمرة

- عسر الهضم الحاد الموجود دائمًا

- الغثيان المستمر

- آلام في المعدة

- القيء المستمر

- فقدان الوزن عن غير قصد



أسباب الإصابة بسرطان المعدة

- يبدأ السرطان عندما يحدث خطأ أو طفرة في الحمض النووي للخلية، يتسبب هذا التحور في نمو الخلية وتقسيمها بسرعة وتواصل العيش عندما تموت الخلية الطبيعية، ثم تشكل الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا، كما يرتبط سرطان مفصل المعدة والأمعاء بالحصول على مرض الجزر المعدي المعوي وبدرجة أقل مع السمنة والتدخين.



- ارتجاع المريء هو حالة ناتجة عن ارتداد متكرر لحمض المعدة إلى المريء.



- كما أنه هناك علاقة قوية بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المدخنة والمملحة وسرطان المعدة الموجود في الجزء الرئيسي من المعدة، مع زيادة استخدام التبريد للحفاظ على الأطعمة في جميع أنحاء العالم، انخفضت معدلات الإصابة بسرطان المعدة.



عوامل الخطر

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة الموجود في جسم المعدة ما يلي:



- اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المالحة والمدخنة

- اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات

- تاريخ عائلي من سرطان المعدة

- العدوى

- التهاب المعدة على المدى الطويل

- فقر الدم الخبيث

- التدخين

- الأورام الحميدة في المعدة



أعراض الإصابة بسرطان الدم



سرطان الدم هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز اللمفاوي، حيث يهاجم المرض خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى لكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم، ينتج النخاع العظمى خلايا دم بيضاء غير طبيعية ولا تعمل بشكل صحيح.



تختلف أعراض الإصابة بسرطان الدم على نوع سرطان الدم، ولكن الأعراض الشائعة تتضمن مايلي:-



-تضخم الغدد الليمفاوية وتضخم الكبد أو الطحال

-من السهل النزيف أو الكدمات

-نزيف في الأنف المتكرر

-بقع حمراء صغيرة في بشرتك (نبتة)

-التعرق المفرط، وخاصة في الليل

- ألم العظام

- الحمى

- التعب المستمر

- الالتهابات المتكررة

- فقدان الوزن دون محاولة





أنواع سرطان الدم



- سرطان الدم الليمفاوي الحاد: هذا هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الدم عند الأطفال الصغار.

-سرطان الدم النقوي الحاد: هو نوع شائع من سرطان الدم. يحدث في الأطفال والبالغين.

-سرطان الدم الليمفاوي المزمن.

- سرطان الدم النقوي المزمن: يصيب هذا النوع من سرطان الدم البالغين. قد يصاب الشخص المصاب بأعراض قليلة أو معدومة لعدة أشهر أو سنوات قبل الدخول في مرحلة تنمو فيها خلايا سرطان الدم بسرعة أكبر.

- توجد أنواع أخرى نادرة من سرطان الدم، بما في ذلك سرطان الدم المشعر بالخلايا، ومتلازمات خلل التنسج النخاعي واضطرابات تكاثر النخاع الشوكي.



علاج سرطان الدم



- العلاج الكيميائي هو الشكل الرئيسي لعلاج سرطان الدم، حيث يستخدم هذا العلاج الدوائي مواد كيميائية لقتل خلايا اللوكيميا.



-العلاج البيولوجي يعمل عن طريق استخدام العلاجات التي تساعد نظام المناعة لديك على التعرف على خلايا سرطان الدم ومهاجمتها.



- العلاج الموجه يستخدم العقاقير التي تهاجم نقاط ضعف معينة داخل الخلايا السرطانية الخاصة بك.



- العلاج الإشعاعي يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة إكس أو أشعة عالية الطاقة لتدمير خلايا سرطان الدم ووقف نموها، أثناء العلاج الإشعاعي ، تستلقي على طاولة بينما تتحرك آلة كبيرة من حولك ، وتوجه الإشعاع إلى نقاط دقيقة في جسمك.



قد تتلقى إشعاعات في منطقة معينة من الجسم حيث توجد مجموعة من خلايا سرطان الدم ، أو قد تتلقى إشعاعًا على كامل الجسم.



- زرع الخلايا الجذعية هو إجراء لاستبدال النخاع العظمي المريضة بنخاع العظم السليم.



ولكن قبل زرع الخلايا الجذعية ، تتلقى جرعات عالية من العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي لتدمير نخاع العظام المريضة، ثم تتلقى ضخ الخلايا الجذعية المكونة للدم والتي تساعد على إعادة بناء نخاع العظم.



كما يمكن أن تتلقى الخلايا الجذعية من متبرع.



اعراض الإصابة بسرطان القولون



سرطان القولون هو نوع من السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة "القولون"، ويبدأ بكتل صغيرة غير حميدة من الخلايا تسمى الأورام الحميدة التي تتشكل داخل القولون، مع مرور الوقت يمكن أن تصبح بعض هذه الاورام الحميدة سرطانات القولون، والذى يتطور حتى يحتاج إلى الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاجات الدوائية، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي.



لذلك فإن اعراض الإصابة بسرطان القولون تتضمن ما يلي:

- فقدان الوزن غير المبرر

- استمرار عدم الراحة في البطن ، مثل تشنجات ، الغاز أو الألم

- نزيف مستقيمي أو دم في البراز

-تغيير مستمر في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير في تناسق البراز

- شعور بأن الأمعاء لا تفرغ تمامًا

- الضعف أو التعب



علاج سرطان القولون

- جراحة سرطان القولون في مرحلة مبكرة

وذلك فى سرطانات القولون صغيرة الحجم، ويتم إزالة الاورام الحميدة أثناء تنظير القولون



- جراحة السرطان المتقدمة

إذا كان سرطانك متقدمًا جدًا أو كانت حالتك الصحية سيئة جدًا، فقد يوصي جراحك بإجراء عملية لتخفيف انسداد القولون أو الحالات الأخرى من أجل تحسين الأعراض، لا يتم إجراء هذه الجراحة لعلاج السرطان ، ولكنها لتخفيف العلامات والأعراض، مثل الانسداد أو النزيف أو الألم.



في حالات محددة ينتشر السرطان فقط إلى الكبد أو الرئة.



- العلاج الكيميائي

العلاج الكيميائي يستخدم العقاقير لتدمير الخلايا السرطانية، عادة ما يتم إعطاء العلاج الكيميائي لسرطان القولون بعد الجراحة إذا كان السرطان أكبر أو انتشر إلى الغدد الليمفاوية، بهذه الطريقة، قد يقتل العلاج الكيميائي أي خلايا سرطانية تبقى في الجسم وتساعد على تقليل خطر تكرار الإصابة بالسرطان.



قد يتم أيضًا استخدام العلاج الكيميائي قبل إجراء عملية لتقليص سرطان كبير بحيث يسهل إزالته عن طريق الجراحة.



يمكن أيضًا استخدام العلاج الكيميائي لتخفيف أعراض سرطان القولون التي لا يمكن إزالتها عن طريق الجراحة أو التي امتدت إلى مناطق أخرى من الجسم.



- العلاج الإشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي مصادر طاقة قوية، مثل الأشعة السينية والبروتونات، لقتل الخلايا السرطانية، يمكن استخدامه لتقليص سرطان كبير قبل إجراء العملية بحيث يمكن إزالته بسهولة أكبر.





أعراض الإصابة بسرطان الرحم



تشمل علامات وأعراض سرطان بطانة الرحم ما يلي:



-نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث

- نزيف بين الفترات

- ألم الحوض





عوامل تزيد من فرص الإصابة بسرطان الرحم



- تغيرات في توازن الهرمونات الأنثوية في الجسم، حيث تصنع المبايض اثنين من الهرمونات الأنثوية الرئيسية - الاستروجين والبروجستيرون، فتقلبات في توازن هذه الهرمونات تسبب تغييرات في بطانة الرحم.



أي حالة تزيد من كمية هرمون الاستروجين ، ولكن ليس مستوى هرمون البروجسترون ، في جسمك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم. ومن الأمثلة على ذلك أنماط الإباضة غير المنتظمة ، والتي قد تحدث في متلازمة المبيض المتعدد الكيسات والسمنة ومرض السكري.



- المزيد من سنوات الحيض، حيث أن بدء الحيض في سن مبكرة - قبل سن 12 - أو بدء انقطاع الطمث في وقت لاحق يزيد من خطر الاصابة بسرطان بطانة الرحم.



- عدم الحمل يكون خطر حول إصابتك بسرطان بطانة الرحم أعلى من الشخص الذي خضع لحمل واحد على الأقل.



-كبار السن، فكلما تقدمت في العمر ، يزداد خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.



- البدانة، إن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم حيث أنه يحدث لأن الدهون الزائدة في الجسم تغير توازن الهرمونات في الجسم.



- العلاج الهرموني لسرطان الثدي

إن تناول عقار تاموكسيفين لعلاج الهرمونات لسرطان الثدي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.



-متلازمة سرطان القولون الموروثة"متلازمة لينش" وتسمى أيضًا سرطان القولون والمستقيم الوراثي (HNPCC) ، هي متلازمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والسرطانات الأخرى، بما في ذلك سرطان بطانة الرحم، حيث تتسبب متلازمة لينش في طفرة جينية تنتقل من الآباء إلى الأطفال، فإذا تم تشخيص إصابة أحد أفراد الأسرة بمتلازمة لينش عليك الحذر وعمل اختبارات الكشف عن السرطان.



اعراض الإصابة بسرطان الثدى



سرطان الثدي هو سرطان يتشكل في خلايا الثديين كما أنه أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، يمكن أن يحدث سرطان الثدي في كل من الرجال والنساء، لكنه أكثر شيوعًا عند النساء وتتمثل اعراض الإصابة بسرطان الثدى فيما يلي:



- احمرار أو تأليب الجلد على صدرك ، مثل جلد برتقالي

- كتلة من الثدي تبدو مختلفة عن الأنسجة المحيطة

- تغير في حجم الثدي أو شكله أو ظهوره

- التقشير فى جلد الثدي

- الحلمة المقلوبة

- تقشر المنطقة المصطبغة من الجلد المحيطة بالحلمة (الهالة)



عوامل تؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى

- النوع: النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي.

- زيادة العمر. يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر.

- تاريخ شخصي من سرطان الثدي. إذا كنت مصابًا بسرطان الثدي في أحد الثديين، فإنك تزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي الآخر.

- تاريخ عائلي من سرطان الثدي

-الجينات الموروثة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يمكن أن تنتقل بعض الطفرات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي من الآباء إلى الأطفال.

- التعرض للاشعاع: إذا تلقيت علاجات إشعاعية لصدرك كطفل أو شاب بالغ، فإن خطر إصابتك بسرطان الثدي يزداد.

- البدانة إن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- بداية الدورة الشهرية فى سن صغير قبل سن الثانية عشرة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- بداية انقطاع الطمث في سن أكبر. إذا بدأت انقطاع الطمث في سن أكبر ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

- النساء اللواتي لم يسبق لهن الحمل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللائي تعرضن لحمل واحد أو أكثر.

- علاج هرمون ما بعد انقطاع الطمث، النساء اللائي يتناولن أدوية العلاج الهرموني التي تجمع بين الاستروجين والبروجستيرون لعلاج علامات وأعراض انقطاع الطمث لديهن خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي.

- شرب الكحول، شرب الكحول يزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدي.



مصدر المعلومات موقع mayoclinic.