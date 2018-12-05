اختبار جديد يحد من انتشار سرطان الرئة

كشفت أبحاث جديدة عن أنه سيتم عرض اختبار جديد على مرضى سرطان الرئة، وهو "اختبار دم" يمكن أن يُخبر الأطباء بما إذا كانت هناك استجابة من أورام الرئة للعلاج أم لا، والذي من المحتمل أن تحد من انتشار المرض في الرئة بشكل أكبر.



ويحل هذا الاختبار، محل الخزعات- (عينات)- التي كانت تسحب من المريض، حيث يتم إزالة قطع من الورم من الرئتين باستخدام إبرة تغذية من خلال الصدر؛ حتى يتم معرفة ما إن كان الورم حميدًا أم خبيثا، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ومن المفترض أن يبحث اختبار الدم للرئة- والذي يسمى EGFR- عن أجزاء من الحمض النووي داخل الورم في مجرى الدم، ومن خلال دراسة تعديلات محددة في هذا الحمض؛ يمكن للأطباء أن يروا كيف يتفاعل المرض مع أدوية السرطان.



ويعطي هذا الاختبار نتائج مؤكدة في غضون أسبوع؛ وهذا يعني أن الأطباء يمكنهم تبديل العلاج بسرعة إذا لزم الأمر، حيث إن الأطباء في المستشفيات الخاصة بكل من "مانشستر وكارديف ولندن وكامبريدج" أصبحوا يتبعون هذا الاختبار.