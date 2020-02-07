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مرأة

كيف تحمي أبناءك من العدوى.. 6 نصائح عملية وسهلة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:38 م
عدوى
عدوى
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اسماء محمد
يخشى عدد كبير من الآباء والأمهات انتقال عدوى بعض الأمراض لأبنائهم أثناء تواجدهم فى المدرسة أو اللعب مع زملائهم أو أى تجمعات.

ولضمان الحفاظ على صحة أبنائنا نعرض اهم النصائح التى تساعد فى حماية أطفالنا من العدوى وفقا لما ذكره موقع مستشفى سانت جود العالمى.

- تنظيف اليدين هو أهم شيء يمكن القيام به للحد من العدوى أو الوقاية منها.

- العناية الجيدة بالفم ضرورية ؛ يجب أن ينظف طفلك أسنانه بعد الأكل وقبل النوم. يمكن أن يساعد ذلك في منع الإصابة بالعدوى والامراض.

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأمراض خاصة جدري الماء أو الأنفلونزا.

- ابعد الطفل عن التجمعات الكبيرة قدر الإمكان.

- الابتعاد عن الحيوانات غير الصحية أو التي لم تتلق أي تطعيمات أو علاج.

- عندما يكون الجهاز المناعي للطفل ضعيفًا ، من المهم الحفاظ على نظافة المنطقة المحيطة به نظيفة لأن الغبار والأوساخ يحتويان على فطريات.
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