مش بس للشرب.. استخدام جديد لعصير الليمون بالنعناع

يعد عصير الليمون بالنعناع من أجمل المشروبات التى تمتص التوتر وتطرد السموم من الجسم وتشعر الإنسان بالراحة والهدوء والانتعاش، ولكن لهذا العصير المذهل استخدام آخر ؟.





وذكر موقع " boldsky " أن عصير الليمون بالنعناع من أفضل المواد التى يمكن وضعها على البشرة حيث إنه من أكثر المواد الفعالة فى علاج التجاعيد نهائيا.





طريقة استخدام عصير الليمون بالنعناع:

- اسحقى عددا قليلا من أوراق النعناع الطازجة واخلطيها مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

- اغمس قطعة قطن في هذا الخليط وضعيها على المنطقة المصابة.