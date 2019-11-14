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مرأة

مش بس للشرب.. استخدام جديد لعصير الليمون بالنعناع

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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اسماء محمد
يعد عصير الليمون بالنعناع من أجمل المشروبات التى تمتص التوتر وتطرد السموم من الجسم وتشعر الإنسان بالراحة والهدوء والانتعاش، ولكن لهذا العصير المذهل استخدام آخر؟.

وذكر موقع " boldsky " أن عصير الليمون بالنعناع من أفضل المواد التى يمكن وضعها على البشرة حيث إنه من أكثر المواد الفعالة فى علاج التجاعيد نهائيا.

طريقة استخدام عصير الليمون بالنعناع:
- اسحقى عددا قليلا من أوراق النعناع الطازجة واخلطيها مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون. 
- اغمس قطعة قطن في هذا الخليط وضعيها على المنطقة المصابة. 
- اتركي القطنة لمدة 15-20 دقيقة قبل شطف منطقة العين بالماء البارد.
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