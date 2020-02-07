AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلاش فوبيا من الكورونا.. أستاذ مناعة يوجه رسالة للمواطنين قبل بدء الدراسة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:24 م
الكورونا
الكورونا
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور طارق غيث، أستاذ المناعة والحساسية بكلية طب جامعة الزقازيق، إن هناك قلقا فى معظم المنازل المصرية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بدول كثيرة بالعالم.


وطالب أستاذ المناعة والحساسية خلال حواره على قناة "النيل للأخبار"، من المواطنين بعدم الانزعاج من فيروس كورونا، معلقًا "  لا داعي لقلق أولياء الأمور على دخول أولادهم المدارس، غدا".


وأشار أستاذ المناعة والحساسية، إلى أن أى طفل يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة يلزم المنزل ولا ينزل من البيت، وطالب من أولياء الأمور بالاهتمام بنظافة الأطفال.


وأكد أستاذ المناعة والحساسية، أن كل طفل يجب أن يكون فى يده منديل حالة الإصابة بالبرد، ويجب أن يبتعد عن زميله حتى لا يصيبه بالبرد.


وتابع أستاذ المناعة والحساسية: "بلاش فوبيا من الكورونا.. ولكن الاحتياط واجب، وعلينا عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة لفترات طويلة".


وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام قد انتهت رسميا، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وفقا للخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2019/2020 ، غدا السبت الموافق 8 فبراير 2020، في المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت في مدارسها، بينما تبدأ الأحد 9 فبراير في مدارس باقي محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة  إنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثان ، لافتةً إلى أن كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري وبائيات: من المستبعد أن يكون فيروس الكورونا حربا جرثومية على الصين..فيديو

صحتك في الشتاء.. اللبن والسمك لا يضران الجسم خلال الإنفلونزا.. تعرف على أطعمة ومشروبات تعالج نزلات البرد.. والبروتينات الحيوانية ترفع المناعة وتقوي العظام

استشاري مناعة يكشف عن مرض أكثر فتكا من فيروس كورونا.. فيديو

برلماني عن مواجهة فيروس كورونا: مش عايزين ننفخ في الزبادي

أستاذ مناعة: فيروس كورونا عادي ولا داعي للهلع.. فيديو

استخدام الكمامات وغسيل اليدين..أهم الوسائل للحماية من فيروس الكورونا | شاهد

ترشيحاتنا

طاردته الشرطة بعد الإعلان عن الفيروس..الصين تحقق في وفاة مكتشف كورونا

الحكومة:الدولة ستطلق برنامجًا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان محسن سرحان

4 وقائع صادمة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.. تعرف عليها

تهديد للاعبين .. قرار عاجل داخل الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

أخبار الفن| داليا البحيري تظهر بالحجاب.. ريهام سعيد: يوسف فوزي رفض العلاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

هناكل إيه النهاردة.. فخدة ضاني في الفرن وطاجن عكاوي وبامية ويكا.. والحلو: كوكوتيلي