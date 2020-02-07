بلاش فوبيا من الكورونا.. أستاذ مناعة يوجه رسالة للمواطنين قبل بدء الدراسة

قال الدكتور طارق غيث، أستاذ المناعة والحساسية بكلية طب جامعة الزقازيق، إن هناك قلقا فى معظم المنازل المصرية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بدول كثيرة بالعالم.





وطالب أستاذ المناعة والحساسية خلال حواره على قناة "النيل للأخبار"، من المواطنين بعدم الانزعاج من فيروس كورونا، معلقًا " لا داعي لقلق أولياء الأمور على دخول أولادهم المدارس، غدا".





وأشار أستاذ المناعة والحساسية، إلى أن أى طفل يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة يلزم المنزل ولا ينزل من البيت، وطالب من أولياء الأمور بالاهتمام بنظافة الأطفال.





وأكد أستاذ المناعة والحساسية، أن كل طفل يجب أن يكون فى يده منديل حالة الإصابة بالبرد، ويجب أن يبتعد عن زميله حتى لا يصيبه بالبرد.





وتابع أستاذ المناعة والحساسية: "بلاش فوبيا من الكورونا.. ولكن الاحتياط واجب، وعلينا عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة لفترات طويلة".





وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام قد انتهت رسميا، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وفقا للخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2019/2020 ، غدا السبت الموافق 8 فبراير 2020، في المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت في مدارسها، بينما تبدأ الأحد 9 فبراير في مدارس باقي محافظات الجمهورية.





وقالت الوزارة إنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثان ، لافتةً إلى أن كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.



