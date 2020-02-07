فيروس كورونا.. جامعة عين شمس تتخذ إجراءات وقائية لاستقبال الطلاب

عقد الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، اجتماعا موسعـــا مع القائمين على إدارة قطاع شئون التعليم والطلاب وضم كلا من : محمد الخطيب ( أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب)، والدكتور أحمد الهنداوي ( القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية ) ، و إبراهيم سعيد ( المشرف العام على قطاع المدن الجامعية).





يأتي ذلك تزامنًا مع استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة ، لإستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام و نظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة ، والتي أصدرت بشأنها اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات عدد من التوصـيات .





وتم خلال الاجتماع بحث ومتابعة كافة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها إدارات القطاع لاستقبال الطلاب العائدون لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام ، وخاصـة في ظل المخاطر الصحية المحيطة و الإجراءات الاحترازية الطبية التي بصدد اتخاذها بقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا ، وآليات تطبيقها والأساليب الصحيحة الواجبة الإتباع للتعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها.





وحرص نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، على التأكيد للجميع أن الجامعة سوف تسخر كافة إمكانيتها المادية و طاقتها البشــرية لتجاوز تلك المرحلة الطارئة وجاءت الإجراءات المُتخذة كالاتي : إعـداد حصـر وافى بكافة السـادة أعضـاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتواجدة بالدول محل الإصابة بالفيروس ( الصين ) لمتابعتهم من خلال الحجر الصحي والطب والوقائي ، و إنشـاء غرف عزل صحى مؤقتة مجهــزة طبقــا للمواصفات الطبية الموضوعة من قبل وحدة مكافحة العدوى بالمدن الجامعــية ومستشفى الطلاب، للتعامل السريع والفوري مع حالات الطلاب المشتبه بها ان وجد ، ثم إحالتهم جميعا لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر بالعباسية لمزيد من الفحص والعلاج ان استلزم الأمر.





كما أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، التنسيق مع شركة المختصة بتنفيذ أعمال النظافة بالمدن الجامعية لزيادة ومضاعفة كافة وسائل التطهير والتعقيم المستخدمة في أعمـال النظافة ووضع خطة عمل طارئة تتناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة مع تعهد الجامعة بتحمل نفقات خطة العمل الجديدة .





وأعلن زيادة عدد النوبتجيات بين كل من : السـادة الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية والمدن الجامعـية، والسادة العاملين بهيئة الإسعاف التابعة للإدارة العامة لشئون الطبية بالجامعة ، وذلك لتوفيـر متابعة صحية تناسب مع حالة الطوارئ الصحية المتواجدة .



