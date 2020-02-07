أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس وأبرز نصائحها للمواطنين.. فيديو

أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأحد القادم.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه كان يومي الأربعاء والخميس شهدا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظة القاهرة والوجه البحري وأغلب محافظات ومدن الجمهورية.





وتابع شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أنه ابتداء من اليوم سيكون هناك نشاط للرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والتي ستستمر حتى يوم الأحد القادم بانخفاض 5 درجات مئوية وستزيد كميات السحب بشكل كبير وسقوط الأمطار.





وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار التي سقطت على القاهرة صباح اليوم كانت من متوسطة إلى خفيفة مؤكدا أن الفترة القادمة ستزيد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري .





قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إنه ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خارج المنازل والقيادة بهدوء على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.