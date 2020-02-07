AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس وأبرز نصائحها للمواطنين.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:41 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأحد القادم. 

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه كان يومي الأربعاء والخميس شهدا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظة القاهرة والوجه البحري وأغلب محافظات ومدن الجمهورية.

وتابع شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أنه ابتداء من اليوم سيكون هناك نشاط للرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والتي ستستمر حتى يوم الأحد القادم بانخفاض 5 درجات مئوية وستزيد كميات السحب بشكل كبير وسقوط الأمطار.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار التي سقطت على القاهرة صباح اليوم كانت من متوسطة إلى خفيفة مؤكدا أن الفترة القادمة ستزيد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري .

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إنه ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خارج المنازل والقيادة بهدوء على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وتحذيراتها للمواطنين.. فيديو

ارتفاع الموج يصل إلى 5 أمتار| الأرصاد: الملاحة مضطربة تماما في المتوسط.. فيديو

الأرصاد: القاهرة والوجه البحرى تعانى من نشاط حركة الرياح وانخفاض درجة الحرارة.. فيديو

رياح وأمطار ..الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس في مصر.. فيديو

نشاط ملحوظ للرياح.. الأرصاد تحذر من القيادة بالطرق المكشوفة.. فيديو

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تصل لأقل من 5 درجات في هذه المناطق .. فيديو

ترشيحاتنا

سنن يوم الجمعة.. 11 عملا صالحا تغفر الذنوب

ميسي ينتصر برقم قياسي في ليلة سقوط برشلونة

تأجيل بدء الدراسة بـ الترم الثاني في المدارس والجامعات.. حقيقة أم شائعة

رسالة مؤثرة من مدرس للرئيس السيسي بعد نقله لـ الأسمرات.. فماذا قال له؟.. فيديو

رامي رضوان: قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى العالم

تعرف على حقيقة إغلاق مجازر اللحوم بـ الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية