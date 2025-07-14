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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانات قوية.. هاتف فيفو vivo Y50 الجديد يثير اهتمام المستخدمين في السوق

هاتف Vivo Y50 5G
هاتف Vivo Y50 5G
لمياء الياسين

تستعد شركة فيفو لإطلاق هاتف ذكي جديد بتقنية الجيل الخامس (5G) اقتصادي في الصين، وهو هاتف فيفو Y50 5G. 

وقبل إطلاقه المتوقع، ظهر الجهاز في قاعدة بيانات منتجات شركة تشاينا تيليكوم، مُسلّطًا الضوء على سعره ومواصفاته وتصميمه.

مواصفات ومميزات Vivo Y50 5G

سيحتوي هاتف Vivo Y50 5G على شاشة LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة HD+. تبلغ أبعاد الهاتف 167.30 × 76.95 × 8.19 ملم، ويزن حوالي 209 جرامات.

أما في الواجهة الأمامية، ستجد كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مدمجة في نتوء على شكل قطرة ماء، بينما تتميز الكاميرا الخلفية بكاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED.
من المتوقع أن يعمل هاتف Y50 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300 (MT6835T)، الذي يدعم اتصال 5G. 

من المتوقع أن يتوفر الجهاز بتشكيلات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة التخزين، تصل إلى 12 جيجابايت و256 جيجابايت. كما سيتضمن فتحة لبطاقة microSD لمزيد من التوسعة.

أما عن قوة الشحن فمن المتوقع أن يكون أداء البطارية قويًا بفضل بطاريتها الكبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. كما حصل الهاتف على شهادة 3C، مما يشير إلى دعمه للشحن السريع بقوة 44 واط، مما يُتوقع أن يُساعده على الشحن السريع رغم بطاريته الضخمة.

أسعار وتوافر Vivo Y50 5G

من المرجح أن يتوفر هاتف Y50 5G بأربعة إصدارات: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت. 

وفقًا لشركة China Telecom، قد يبدأ السعر من حوالي 1299 يوانًا (حوالي 180 دولارًا أمريكيًا) ويصل إلى 2299 يوانًا (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا). قد تشمل خيارات الألوان البلاتيني والأزرق السماوي والأسود الماسي.

يُقال إن فيفو ستطلق الهاتف في 18 يوليو أو قبله في الصين. بينما سيُباع الطراز V2443A باسم Vivo Y50 5G، قد يُطرح إصدار مماثل تقريبًا يحمل رقم الطراز V2443BA باسم Vivo Y50m 5G.

شركة فيفو هاتف ذكي الجيل الخامس هاتف Vivo Y50 5G كاميرا سيلفي

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