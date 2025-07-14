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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم متين ومعالج قوي .. فيفو تطلق هاتف Y19s GT

هاتف Y19s GT
هاتف Y19s GT

أطلقت شركة فيفو رسميًا هاتفها الذكي Y19s GT 5G ورغم حمله علامة "GT"، ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، وهو معالج موجود أيضًا في العديد من هواتف 5G الاقتصادية. وفي المقابل يتميز الهاتف بمواصفات بارزة، فهو يأتي يشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت، وتصميم متين.

مواصفات ومميزات Vivo Y19s GT 5G
 

تبلغ أبعاد الهاتف  Vivo Y19s GT 5G 167.30 × 76.95 × 8.19 ملم، ويزن 199 جرامًا. يتميز بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 (HD+)، ومعدل تحديث 90 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 570 شمعة. ولضمان الأمان، تم تزويده بمستشعر بصمة جانبي.
يأتي الهاتف المزود بمعالج Dimensity 6300 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين eMMC 5.1 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت. يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ممتدة - 6 أو 8 جيجابايت حسب الطراز - ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD. يعمل الهاتف ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 15 واط.

يتميز هاتف Y19s GT 5G بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل داخل فتحة ثقب في الشاشة. أما في الخلف، فتأتي الكاميرا المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مع أن فيفو لم تُحدد نوع المستشعر الثانوي.

ميزات هاتف فيفو Y19s GT 5G

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 15 المبني على نظام أندرويد 15. ويتمتع بتصنيف IP64، مما يجعله مقاومًا للغبار ورذاذ الماء الخفيف ويوفر الهاتف ميزات أخرى، مثل شريحتي اتصال، وشبكات الجيل الخامس، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، ومنفذ USB-C.

سيُطرح هاتف Vivo Y19s GT 5G للبيع بسعر 1,999,000 روبية إندونيسية لنسخة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 128 جيجابايت، و2,199,000 روبية إندونيسية لنسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 128 جيجابايت، و2,399,000 روبية إندونيسية لنسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 256 جيجابايت. وسيتوفر الهاتف بلونين، هما الأخضر والأرجواني 

شركة فيفو ذاكرة وصول عشوائي كاميرا أمامية شبكات الجيل الخامس نظام أندرويد 15

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