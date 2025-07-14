عبدالعاطي: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي لبحث التطورات الخاصة بإطلاق الاتحاد الأوروبي ميثاق المتوسط، حيث ألقى كلمة خلال الاجتماع.



أشاد الوزير عبد العاطي فى كلمته بالتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع دول جنوب المتوسط، مؤكداً التزام مصر بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في المجالات المختلفة.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي ودعم التنمية البشرية، فضلا عن العمل على توفير مصادر تمويل جديدة للتنمية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والطاقة ونقل التكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الملكية المشتركة للشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.

ونوه وزير الخارجية الى الأولوية التي توليها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفى مقدمة ذلك إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

