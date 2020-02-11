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مرأة

هذه الأطعمة تسبب سلس البول.. احذرها

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:58 م
هذه الأطعمة تسبب
هذه الأطعمة تسبب سلس البول .. احذرها
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اسماء محمد
يعاني بعض الأفراد من سلس البول وهو عبارة عن تسرب لا إرادي للبول يحدث نتيجة عدم قدرة الفرد في السيطرة على المثانة فتتسرب بعض القطرات قبل وصوله للمرحاض وقد تكون الكميات كبيرة أحيانا.

ومن أهم أسباب سلس البول هي تهيج المثانة مما يؤثر على عملها ويسبب لها بعض الاضطرابات، وفي هذه الحالة يكن الحل الأمثل هو علاج المثانة والذي يبدأ بالابتعاد عن الأطعمة المهيجة للمثانة.

ذكر موقع "medicalnewstoday " أهم الأطعمة المسببة تهيج في المثانة، وهى: كحول، وتبغ، وشوكولاتة، وبعض الفواكه ، مثل التوت البري والعنب والأناناس والفواكه الحمضية والتفاح والشمام والخوخ، وبعض الخضراوات ، مثل البصل والطماطم والفلفل، والحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن الناضج والقشدة الحامضة واللبن، والجاودار، والتوابل والخل والجوز والفول السوداني.

كما يجب الإقلاع عن التدخين نهائيا لأنه من أخطر المواد على الصحة بصفة عامة والمثانة بصفة خاصة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة.
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