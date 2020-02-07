مش عارف تتحكم فيه .. 3 أدوية فعالة في علاج سلس البول

يفقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض وهو مايسمى عالم الطب بمرض سلس البول.





وفي بعض الحالات التى لاتجدى معها العلاجات الطبيعية وتدريبات التحكم في التبول يلجأ الطبيب لإعطاء بعض الأدوية التى تساعد في علاج سلس البول، ولكن هذا لايعني الاكتفاء بالاجوية فقط فى علاج سلس البول فيجب الاستمرار في التمارين أو التقنيات الأخرى التى يحددها الطبيب.





وعرض موقع "medicalnewstoday" أهم 3 ادوية تعالج سلس البول وتساعد في السيطرة عليه:





- مضادات الكولين تهدئ المثانة المفرطة النشاط وقد تساعد المرضى الذين يعانون من سلس البول.





- الاستروجين الموضعي قد يعزز الأنسجة في مجرى البول والمناطق المهبلية ويقلل من بعض الأعراض.





- (Imipramine (Tofranil هو أحد مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات .