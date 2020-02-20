مضاد حيوى طبيعي .. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يقاوم عدة أمراض

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على الرغم من فائدتها، إلا أن الكثير يتجاهل فوائدة الملوخية، على الرغم انها من أفضل الخضراوات الورقية لصحتك.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.-تعزز صحة البصر ..فيتامين (أ) في الملوخية يعزز صحة البصر ويمنح عينك التوهج.-مضادة للالتهابات:من المعروف أن الملوخية لها خصائص مضادة للالتهابات وهذا هو السبب في إعطائها للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام المعدة والصداع، تناولها كشراب يمكن أن يقلل أيضا من الألم.- الهضم الصحييساعد المحتوى العالي من الملوخية فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء المنتظمة. إذا كنت تعانين من الإمساك ، فكرى في إدخال الملوخية ضمن نظامك الغذائي اليومي.