مضاد حيوى طبيعي .. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يقاوم عدة أمراض

على الرغم من فائدتها، إلا أن الكثير يتجاهل فوائدة الملوخية، على الرغم انها من أفضل الخضراوات الورقية لصحتك.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.
فيتامين (أ) في الملوخية يعزز صحة البصر ويمنح عينك التوهج.
-مضادة للالتهابات:
من المعروف أن الملوخية لها خصائص مضادة للالتهابات وهذا هو السبب في إعطائها للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام المعدة والصداع، تناولها كشراب يمكن أن يقلل أيضا من الألم.
- الهضم الصحي
يساعد المحتوى العالي من الملوخية فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء المنتظمة. إذا كنت تعانين من الإمساك ، فكرى في إدخال الملوخية ضمن نظامك الغذائي اليومي.
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فيتامين (أ) في الملوخية يعزز صحة البصر ويمنح عينك التوهج.
-مضادة للالتهابات:
من المعروف أن الملوخية لها خصائص مضادة للالتهابات وهذا هو السبب في إعطائها للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام المعدة والصداع، تناولها كشراب يمكن أن يقلل أيضا من الألم.
- الهضم الصحي
يساعد المحتوى العالي من الملوخية فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء المنتظمة. إذا كنت تعانين من الإمساك ، فكرى في إدخال الملوخية ضمن نظامك الغذائي اليومي.