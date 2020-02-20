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مرأة

مضاد حيوى طبيعي .. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يقاوم عدة أمراض

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:58 م
مضاد حيوى طبيعى
مضاد حيوى طبيعى
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لمياء الياسين
على الرغم من فائدتها، إلا أن الكثير يتجاهل فوائدة الملوخية، على الرغم انها من أفضل الخضراوات الورقية لصحتك.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى. 

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-تعزز صحة البصر ..

فيتامين (أ) في الملوخية  يعزز صحة البصر ويمنح عينك  التوهج.

-مضادة للالتهابات:

من المعروف أن الملوخية  لها خصائص مضادة للالتهابات وهذا هو السبب في إعطائها  للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام المعدة والصداع، تناولها كشراب يمكن أن يقلل أيضا من الألم.

- الهضم الصحي
يساعد المحتوى العالي من الملوخية فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء المنتظمة. إذا كنت تعانين من الإمساك ، فكرى في إدخال الملوخية ضمن نظامك الغذائي اليومي.
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