بـ 2 جنيه.. طريقة تحضير «مضاد حيوي» في المنزل

علاجات منزلية سريعة يمكن ان تساعد فى رفع مناعة جسمك وفى الوقت نفسه متواجدة فى أي مطبخ فهى بمثابة مضاد حيوي طبيعى إليك طريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



من المعروف أن عصير الليمون يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم وللفيروسات وبناء المناعة، في حين أن الفلفل الأسود يمتلك خصائص مضادة للجراثيم وأكسدة ، وتعزيز المناعة ومن المعروف أن عصير الليمون ، عند مزجه بالفلفل والملح يقدم مجموعة من الفوائد الصحية.



هذه المكونات الثلاثة يمكن أن تخفف من الألم والالتهابات. يمكنك فقط تناول ملعقة صغيرة من عصير الليمون ، مع إضافة قليل من مسحوق الفلفل وقليل من الملح ويمكنك تناول هذا المزيج 2-3 مرات في اليوم للحصول على نتائج فعالة.



ولعلاج التهاب الحلق يمزج الليمون والفلفل الأسود وملح البحر وملعقة كبيرة من العسل والغرغرة بضع مرات في اليوم.