الوقاية من كورونا.. فيتامين "د" يحمى من التليف الرئوي

يلعب فيتامين د دورا كبيرا فى حماية الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية يأتى في مقدمتها التليف الرئوى الذي يعد من اخطر أعراض فيروس كورونا المنتشر بشكل واسع فى مختلف انحاء العالم.

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وذكر موقع " stylecraze " كيف يستطيع فيتامين د أن يحمى من التليف الرئوى وطرق استخدامه.





أثبتت بعض التجارب والابحاث أن فيتامين د له تأثير فعال فى الحماية من حدوث التليف الرئوي، حيث وجد الباحثون الأفراد المصابين بـ التليف الرئوي تكون مستويات فيتامين د منخفضة لديهم ، ليس هذا فحسب بل وجدواأن حصول المصابين بـ التليف الرئوى على فيتامين د يساعد في تقليل أعراض التليف والالتهاب وتدمير الأنسجة.





الكمية التى يجب تناولها من فيتامين د في اليوم هى من 50 إلى 100 ميكروجرام ويجب عدم الزيادة عن هذه الكمية، فى بعض الحالات يمكن استشارة الطبيب وتناول مكملات فيتامين د.





يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض للشمس بقدر مناسب بعيدا عن وقت الذروة "فترة الظهيرة" ، وتناول الأسماك الدهنية والمشروم ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض والجبن والمحار.







