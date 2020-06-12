نشرة المرأة والصحة.. نصائح للرجال قبل سن الأربعين.. زرع الرئة لمريض كورونا.. سعر نظارة محمد رمضان.. أعراض التليف الرئوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









طرح الفنان محمد رمضان منذ يومين أغنية جديد بعنوان كورونا فيروس وقد اقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة على الرغم من عرضها منذ ايام قليلة، ظهر محمد رمضان فى فيديو كليب اغنية كورونا فيروس بمجموعة متنوعة ومختلفة من الإطلالات والاكسسوارات كعادته فهو يتسم بذوق واستايل خاص يميزه عن غيره من نجوم الفن.

















فى الشهور الماضية تمكن الاطباء من رصد أبرز علامات الاصابة بفيروس كورونا، وكان من بينها بل وأخطرها التليف الرئوى لأنه يهدد حياة الانسان بالخطر.













إهمال الصحة في فترة الشباب يمكن أن تؤدي إلى بعض المضاعفات والأمراض بعد سن الأربعين، لذلك يقدم موقع "بولد سكاي الهندي"، بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الشباب للحفاظ على صحته مع تقدم العمر.













خضعت فتاة عشرينية أمريكية في شيكاغو لعملية زرع رئتين في مستشفى Northwestern Memorial، بعد إصابتها بالفيروس التاجي كورونا، حيث أثر على رئيتها وأدى الأمر إلى زرع رئتين.









تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من حقائب الفنانة القديرة شريهان والتى كشفت عن أناقتها وذوقها الراقي فى اختيار الأزياء التى تظهر بها وقد كشفت صور حقائب شريهان عن أسعارها الخيالية التى بدأت من 100 ألف جنيه وتخطت المليون جنيه، فحملت حقائبها توقيع دار الأزياء العالمية hermes فهى من الماركات الشهيرة التى تحرص الكثير من مشاهير العالم ارتداء حقائبها.









تحتاج السيدات إلى تناول بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، للحفاظ على صحتها، وعدم إصابتها بالاكتئاب والقلق باستمرار، كما تلك الأطعمة تحافظ على صحة العظام وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.









تصدرت زوجة محمد رمضان مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، على الرغم من أنها بعيدة عن الأضواء على عكس غيرها من زوجات النجوم الذين يتصدرون المشهد دائما ولم تظهر إلا قليلًا.











