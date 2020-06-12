AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نصائح للرجال قبل سن الأربعين.. زرع الرئة لمريض كورونا.. سعر نظارة محمد رمضان.. أعراض التليف الرئوي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


طرح الفنان محمد رمضان منذ يومين أغنية جديد بعنوان كورونا فيروس وقد اقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة على الرغم من عرضها منذ ايام قليلة، ظهر محمد رمضان فى فيديو كليب اغنية كورونا فيروس بمجموعة متنوعة ومختلفة من الإطلالات والاكسسوارات كعادته فهو يتسم بذوق واستايل خاص يميزه عن غيره من نجوم الفن.




فى الشهور الماضية تمكن الاطباء من رصد أبرز علامات الاصابة بفيروس كورونا، وكان من بينها بل وأخطرها التليف الرئوى لأنه يهدد حياة الانسان بالخطر.



إهمال الصحة في فترة الشباب يمكن أن تؤدي إلى بعض المضاعفات والأمراض بعد سن الأربعين، لذلك يقدم موقع "بولد سكاي الهندي"، بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الشباب للحفاظ على صحته مع تقدم العمر.



خضعت فتاة عشرينية أمريكية في شيكاغو لعملية زرع رئتين في مستشفى Northwestern Memorial، بعد إصابتها بالفيروس التاجي كورونا، حيث أثر على رئيتها وأدى الأمر إلى زرع رئتين.


تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من حقائب الفنانة القديرة شريهان والتى كشفت عن أناقتها وذوقها الراقي فى اختيار الأزياء التى تظهر بها وقد كشفت صور حقائب شريهان عن أسعارها الخيالية التى بدأت من 100 ألف جنيه وتخطت المليون جنيه، فحملت حقائبها توقيع دار الأزياء العالمية hermes فهى من الماركات الشهيرة  التى تحرص الكثير من مشاهير العالم ارتداء حقائبها.


تحتاج السيدات إلى تناول بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، للحفاظ على صحتها، وعدم إصابتها بالاكتئاب والقلق باستمرار، كما تلك الأطعمة تحافظ على صحة العظام وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


تصدرت زوجة محمد رمضان مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، على الرغم من أنها بعيدة عن الأضواء على عكس غيرها من زوجات النجوم الذين يتصدرون المشهد دائما ولم تظهر إلا قليلًا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ظل انتشار كورونا.. تعرف على أهم أنواع الأطعمة للحفاظ على الرئة

يهدد الحياة.. كل ما تود معرفته حول أسباب وأعراض وطرق علاج سرطان الرئة.. وأهم الأطعمة التى تزيد من مناعة الرئة

دراسات اليوم: فيروس كورونا يستهدف مرضى السمنة وكبار السن.. المدخنون لا يواجهون نفس المصير من الفيروس.. وبدون علاج يمكن التغلب على الأزمات القلبية

نشرة المرأة والصحة.. أمراض تسببها الفئران للإنسان.. وصور تبرز جمال شريهان

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

1740 يورو.. تعرف على سعر وماركة نظارة محمد رمضان فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

للمرة الثانية فى القليوبية.. أهالى متوفى بفيروس كورونا يعتدون على طبيب بمستشفى القناطر الخيرية

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

بسبب دينا مراجيح وجو.. هجوم من رواد السوشيال ميديا على مسلسل ليه لأ

القرار يقتصر على تلقي الاشتراكات.. الحكومة تنفي السماح للأندية بممارسة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٢-٦-٢٠٢٠

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين

أستون مارتن تكشف عن فانتاج موديل 2020.. صور