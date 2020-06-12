أصعب حالة مرت على الجراحين.. تفاصيل عملية زرع الرئة لمريضة كورونا في أمريكا

خضعت فتاة عشرينية أمريكية في شيكاغو لعملية زرع رئتين في مستشفى Northwestern Memorial، بعد إصابتها بالفيروس التاجي كورونا، حيث أثر على رئيتها وأدى الأمر إلى زرع رئتين.
وقالت الدكتورة أنكيت بهارات، رئيسة قسم جراحة الصدر والمدير الجراحي لبرنامج زراعة الرئة في شمال غرب الطب، لصحيفة نيويورك تايمز: أن الفتاة أصبحت بصحة جيدة بعد إجراء عملية زراعة الرئتين.
واستغرقت العملية الجراحية 10 ساعات متواصلة، حيث كانت من أصعب العمليات التي مرت على الجراحين، حيث تأثير فيروس كورونا على رئة المريضة كان خطيرا، وسبب لها الالتهابات التي أدت إلى تلاصق الأنسجة المحيطة بالرئة والقلب وجدار الصدر والحجاب الحاجز.
وقالت سلطات المستشفى إن الفتاة ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي، على الرغم من أن الرئتين المزروعتين سليمتين، إلا أن الفيروس التاجي كورونا ترك عضلات الصدر في المريض ضعيفة جدًا للتنفس المستقل.
وقالت بهارات إن عملية زرع الرئة كانت فرصتها الوحيدة للبقاء، ومع ذلك، أكد الفريق الطبي أنه على الرغم من أن العملية يمكن أن تنقذ بعض مرضى الفيروس التاجي كورونا الذين يعانون من مرض خطير، فإن خيار الزرع "ليس لكل المصابين".
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إنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأطباء زرع الرئة لإنقاذ مريض فيروس كورونا كوفيد19، وقال أطباء في فيينا إن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما أصيبت "بأضرار في رئتيها" أصبحت أول مريض أوروبي ينجو من هذه العملية.
وبحسب بيان للمستشفى، أصيبت المرأة بفشل تنفسي حاد بعد ثمانية أسابيع من إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.
وقال والتر كليبتكو، رئيس قسم الجراحة في جامعة فيينا الطبية، إنه بفضل عملية زرع الرئة "المعقدة للغاية" ، نجت المرأة من "وضع ميئوس منه".
وأشار موقع "pennmedicine"، إلى أن عملية زرع الرئة لا تصلح لجميع الحالات أو مصابي فيروس كورونا، وتعتبر تلك الحالات هي التي تصلح لإجراء العملية وهي :
- من يعاني من انسداد الرئوي المزمن.
- أصحاب التليف الرئوي.
- مصابون ضغط الدم الرئوي.
- التليف الكيسي.
- مريض الشريان التاجي.
كما أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على المريض لتأهله لعملية زرع الرئة، ولكن لا تصلح زراعة الرئة في هذه الحالات:
- يعاني الشخص من عدوى نشطة.
- لديه تاريخ وراثي بمرض السرطان.
- يعاني المريض من أمراض القلب والكلى.
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وكشف عن بعض النصائح التي يجب اتباعها المريض بعد زراعة الرئة وهي:
1- تناول مثبطات المناعة
بعد زراعة الرئة يتوجب على المريض المتابعة مع الطبيب المعالج مدى الحياة، كما عليه أن يتناول مثبطات المناعة للوقاية من مضاعفات العملية حتى لو على المدى البعيد من إجراء العملية.
2- اتباع نظام صحي
على المريض الذى خضع لعملية زراعة الرئة أن يتبع أسلوب صحي في الحياة من جميع النواحي، فعليه تناول الأطعمة الصحية، والبعد عن التدخين، وتناول الفاكهة مع المتابعة مع الأطباء.
3- ممارسة الرياضة
ينصح الأطباء بممارسة الرياضة بعد زراعة الرئة، فهي تعمل على إعادة تأهيل المريض، وتفيد صحة الجهاز التنفسي.
4- الدعم النفسي
يحتاج المريض بعد إجراء العملية إلى الدعم العاطفي مع وجود الأقربين له بجانبه باستمرار.