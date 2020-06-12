أصعب حالة مرت على الجراحين.. تفاصيل عملية زرع الرئة لمريضة كورونا في أمريكا

خضعت فتاة عشرينية أمريكية في شيكاغو لعملية زرع رئتين في مستشفى Northwestern Memorial، بعد إصابتها بالفيروس التاجي كورونا ، حيث أثر على رئيتها وأدى الأمر إلى زرع رئتين.





وقالت الدكتورة أنكيت بهارات، رئيسة قسم جراحة الصدر والمدير الجراحي لبرنامج زراعة الرئة في شمال غرب الطب، لصحيفة نيويورك تايمز: أن الفتاة أصبحت بصحة جيدة بعد إجراء عملية زراعة الرئتين.





واستغرقت العملية الجراحية 10 ساعات متواصلة، حيث كانت من أصعب العمليات التي مرت على الجراحين، حيث تأثير فيروس كورونا على رئة المريضة كان خطيرا، وسبب لها الالتهابات التي أدت إلى تلاصق الأنسجة المحيطة بالرئة والقلب وجدار الصدر والحجاب الحاجز.





وقالت سلطات المستشفى إن الفتاة ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي، على الرغم من أن الرئتين المزروعتين سليمتين، إلا أن الفيروس التاجي كورونا ترك عضلات الصدر في المريض ضعيفة جدًا للتنفس المستقل.





وقالت بهارات إن عملية زرع الرئة كانت فرصتها الوحيدة للبقاء، ومع ذلك، أكد الفريق الطبي أنه على الرغم من أن العملية يمكن أن تنقذ بعض مرضى الفيروس التاجي كورونا الذين يعانون من مرض خطير، فإن خيار الزرع "ليس لكل المصابين".





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إنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأطباء زرع الرئة لإنقاذ مريض فيروس كورونا كوفيد19، وقال أطباء في فيينا إن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما أصيبت "بأضرار في رئتيها" أصبحت أول مريض أوروبي ينجو من هذه العملية.





وبحسب بيان للمستشفى، أصيبت المرأة بفشل تنفسي حاد بعد ثمانية أسابيع من إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.





وقال والتر كليبتكو، رئيس قسم الجراحة في جامعة فيينا الطبية، إنه بفضل عملية زرع الرئة "المعقدة للغاية" ، نجت المرأة من "وضع ميئوس منه".



