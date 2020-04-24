لا يصيب الرئة فقط.. كورونا يسبب جلطات دموية مميتة.. تفاصيل

أكد أطباء في تقرير جديد نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية أن هناك ما بين 20 و 40٪ من المرضى المصابين بفيروس كورونا يصابون بجلطات دموية.

وبحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أبلغ عدد من الأطباء عن حالات غريبة من مرضى الفيروس التاجي الذين يموتون من جلطات دموية غامضة في المستشفيات الأمريكية.







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وأكد الأطباء أن نسبة كبيرة من المصابين بكورونا تعرضوا لجلطات دموية وتم اعطائهم مضادات التخثر لوقف الجلطات.

قد تؤدي الجزيئات الفيروسية التي تهاجم الأوعية الدموية بسبب كورونا إلى حالات فرط تخثر الدم مما يسبب تجلط الدم لأجزاء مختلفة من الجسم.



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وأكدالأطباء في تقرير الديلي ميل أن فيروس كورونا لا يؤثر فقط على الرئتين ولكن أيضا على القلب والأمعاء والكبد والكلى وحتى الدماغ.

