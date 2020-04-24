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الصحة: انتشار الفيروس مسئول عنها المجتمع وشفاء الحالات مسئولية الأطباء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:00 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك مخاوف وحظر شديد فيما يتعلق بالإصابات فيروس كورونا ،موضحًا أن الأسبوع الماضى كانت الأرقام كلها ثابتة وكنا في مرحلة "رقم الثبات". 

وأشار خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن انتشار المرض مسئولية المجتمع وعدد حالات الشفاء مسئولية الأطباء، موضحًا أننا أول مرة نكسر رقم الـ 200 في عدد الإصابات، معلقًا: "أنا أصيبت بإحباط شديد". 

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن المرض ينتشر في التجمعات وعن طريق الرذاذ لا الهواء. 

من جانبه أعرب اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب، عن تخوفه من زيادة الإصابات، مردفًا:"بدأ المواطنون يعملوا حساب العزومات في رمضان"، لافتا إلى أنه يجب مواجهة عدم الوعى لدى المواطنين بتطبيق القانون. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تفتتح مشروعات قومية وسط أزمة كورونا.
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