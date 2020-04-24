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إنشاء مركز طبي بدبي لاستقبال مصابي كورونا.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:31 م
مركز طبي
مركز طبي
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لقطات توضح أنشاء الإمارات مركزا طبيا في حي ورسان بدبي يستقبل مصابي فيروس كورونا المستجد ومشتبه بهم في الإصابة أيضا.

ويظهر فيديو نشرته وكالة الأنباء الفرنسية لقطات من خارج وداخل المركز.

وبدأت الإمارات، اليوم الجمعة، تطبيق أول إجراءات التخفيف التدريجي لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير السيارات والتي كانت قد اتخذت منذ 26 مارس الماضي في إطار مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وبدأت دبي اعتبارا من اليوم تخفيف قيود الحركة لتكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، بعد أن قررت الإمارة وبشكل استثنائي، تقييد الحركة لمدة 24 ساعة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفرت وقتها تصاريح إلكترونية تصدر عبر الهواتف وخلال دقائق للقيام بالأعمال الضرورية والطارئة أو المصرح لها.

وستبدأ وسائل النقل الجماعي ومراكز التسوق التجاري بالعمل في أبوظبي بدءا من السبت، وفي دبي بدءا من الأحد، على أن يكون استقبال رواد المراكز التجارية بحد أقصى 30% من الحالة الطبيعية، وبشروط محددة.

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