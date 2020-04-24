إنشاء مركز طبي بدبي لاستقبال مصابي كورونا.. فيديو

ويظهر فيديو نشرته وكالة الأنباء الفرنسية لقطات من خارج وداخل المركز.

وبدأت الإمارات، اليوم الجمعة، تطبيق أول إجراءات التخفيف التدريجي لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير السيارات والتي كانت قد اتخذت منذ 26 مارس الماضي في إطار مواجهة جائحة فيروس "كورونا ".





وبدأت دبي اعتبارا من اليوم تخفيف قيود الحركة لتكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا، بعد أن قررت الإمارة وبشكل استثنائي، تقييد الحركة لمدة 24 ساعة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووفرت وقتها تصاريح إلكترونية تصدر عبر الهواتف وخلال دقائق للقيام بالأعمال الضرورية والطارئة أو المصرح لها.