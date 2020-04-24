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منوعات

بعد تغلبه على السرطان مرتين.. مسن يخالف توقعات الأطباء وينجو من كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:02 م
مسن يخالف توقعات
مسن يخالف توقعات الأطباء وينجو من كورونا
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هدير علاء
استطاع مسن أسكتلندي في الخامسة والسبعين من عمره أن يخالف توقعات الأطباء ويتغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد معركة استمرت لمدة أربعة أسابيع بالمستشفى.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "Daily Record" الأسكتلندية، فإن الأطباء كانوا يخشون في البداية أن تودي مضاعفات الفيروس بحياة المسن "ويليام بيرنز"، الذي سبق له التغلب على مرض السرطان مرتين، عقب نقله إلى إحدى المستشفيات بمقاطعة "أيرشاير" الواقعة جنوب غرب أسكتلندا، إثر معاناته من مشاكل في التنفس.

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لكنه تغلب على الفيروس مخالفًا كل التوقعات وسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى في وقت سابق من الأسبوع الجاري وسط تصفيق حار من العاملين بالمستشفى وكذلك المرضى.

وأشار التقرير إلى أن "بيرنز" من المقرر أن يتم عامه السادس والسبعين في التاسع والعشرين من أبريل الجاري، مضيفًا أن المسن كان فقد إحدى رئتيه في عام 2007 بسبب إصابته بالسرطان، كما سبق أن تغلب على مرض سرطان البروستاتا.

ووصف "بيرنز"، وهو أب لخمسة أبناء ولديه 14 حفيدًا، تجاوزه لهذه المحنة بكونه بمثابة "معجزة"، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يسعى إلى التعامل مع الأزمات بنظرة إيجابية؛ وتوجه بالشكر إلى العاملين بالمستشفى على ما قدموه له من رعاية خلال فترة صراعه مع المرض المميت.
بعد تغلبه على السرطان مرتين.. مسن يخالف توقعات الأطباء وينجو من كورونا
بعد تغلبه على السرطان مرتين.. مسن يخالف توقعات الأطباء وينجو من كورونا
بعد تغلبه على السرطان مرتين.. مسن يخالف توقعات الأطباء وينجو من كورونا
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