كانت في غيبوبة وقت الولادة.. أم متعافية من كورونا تحمل طفلتها للمرة الأولى.. صور

تمكنت سيدة أمريكية في السابعة والعشرين من عمرها، والتي وضعت مولودتها وهي في غيبوبة مستحثة طبيًا إثر إصابتها بفيروس " كورونا "، من حمل الطفلة حديثة الولادة للمرة الأولى مؤخرًا بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعافيها من العدوى تمامًا.





وكانت الأم "أنجيلا بريماشينكو" اكتشفت إصابتها بالفيروس في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي وكانت آنذاك في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، وبعد مضي أسبوع على ذلك كانت في غيبوبة وعلى جهاز التنفس الصناعي في مركز طبي بمدينة "فانكوفر" في العاصمة الأمريكية "واشنطن".





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وأفاقت من الغيبوبة في السادس من أبريل الجاري، لتكتشف أنها وضعت طفلتها "آفا"، لكنها لم تتمكن من حمل الرضيعة بين ذراعيها أو حتى زيارتها لحين التأكد من تعافيها من المرض؛ وبعد أن جاءت نتيجة فحص "كورونا" سلبية مرتين، أتيحت لها أخيرًا الفرصة لحمل طفلتها وذلك في الخامس عشر من أبريل.





وانتشرت على الإنترنت مجموعة من اللقطات المؤثرة للأم وهي تعانق طفلتها، البالغة من العمر الآن أسبوعين، في وحدة العناية المركزة المخصصة لحديثي الولادة، كونها وُلدت قبل موعدها، لكن الفحوصات أكدت عدم انتقال العدوى إليها.



