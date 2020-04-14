سيدة مصابة بـ كورونا تفيق من الغيبوبة وتكتشف أنها وضعت مولودتها

أفاقت سيدة أمريكية مصابة بفيروس " كورونا " من غيبوبة مستحثة طبيًا لتكتشف أنها وضعت مولودتها.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، الثلاثاء، الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأم "أنجيلا بريماشينكو"، وهي من مدينة "فانكوفر" بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، كانت تصارع الموت بعد إصابتها بالفيروس ، واضطر الأطباء إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي عندما كانت في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل.





وكان قد تم التأكد من إصابة "بريماشينكو"، البالغة من العمر 27 عامًا، بفيروس " كورونا " في الرابع والعشرين من مارس الماضي بعد معاناتها من أعراض مرضية من بينها ارتفاع في درجة الحرارة.





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وفي غضون ثمانية أيام، زادت حدة الأعراض التي تعاني منها، وقرر الأطباء بأحد المراكز الطبية في "واشنطن" وضعها في غيبوبة مستحثة، قبل أن يتخذوا قرارًا بتحفيز المخاض من أجل إنقاذها وإنقاذ الجنين.





وقالت "بريماشينكو"، وهي أم لطفلة أخرى عمرها 11 شهرًا، في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها لم تكن تتوقع إطلاقًا أن تنجب طفلتها أثناء الغيبوبة.





وتابعت أنها أفاقت من غيبوبتها وفوجئت بما حدث، وهو ما أصابها بحالة ذهول، إلا أنها لم تتمكن من حمل طفلتها حديثة الولادة "آفا" نظرًا لأن الرضيعة مازالت في وحدة العناية المركزة.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأنه قد تم السماح للأم بمغادرة المستشفى يوم السبت الماضي، لكن لا يمكنها رؤية طفلتها إلى أن تؤكد الفحوصات تعافيها تمامًا من المرض.



