بعد أسبوع من وفاة والدته.. كورونا يودي بحياة مصاب بمتلازمة داون

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وفاة شاب يعاني من متلازمة داون في عيد ميلاده الثلاثين، جراء إصابته بفيروس "كورونا" المميت، وأشار التقرير إلى أنه قد توفي في المستشفى بعد أسبوع من وفاة والدته، التي كانت تتولى رعايته، بسبب الوباء بدورها.





وكان الشاب "توماس مارتينز ريتز"، وهو من ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية، قد لقى حتفه بعد ساعات من محاولات أفراد عائلته وأصدقائه التواصل معه لتهنئته بعيد ميلاده، لكنه لم يتمكن من التوجه إليهم بالشكر على ذلك، حيث كان قد فقد الوعي بالفعل في الوقت الذي وُضع فيه جهاز "آيباد" أمامه كي يتواصل معهم.





وحالت إجراءات الحجر الصحي الصارمة دون تمكن أفراد عائلته من التواجد بالقرب منه في لحظاته الأخيرة، وهو ما كان مؤلمًا خاصة بعد وفاة والدته "كارولين" عن عمر يناهز 55 عامًا في الأسبوع السابق لوفاته.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأنه قد تم إطلاق حملة على الإنترنت لجمع التبرعات لصالح عائلته لمساعدتها في ظل هذه الأزمة.



