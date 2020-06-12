أفريقيا لم تصل لذروة كورونا.. 3 عوامل حدت من انتشار الفيروس بالقارة السمراء

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، عن أسباب عدم وصول قارة أفريقيا لذروة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 وذلك بعد تحذيراتها أمس من تسارع انتشار الفيروس بالقارة السمراء.





وأكد نائب مدير مكافحة تفشي كوفيد19 بمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا،"ريتشارد ميهيجو"، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن دول عدة في القارة ما زالت تشهد منحنى تصاعدي للوباء في شهره الثالث، وتسجل ارتفاعا في الإصابات ولم تبلغ غالبية الدول ذروة الوباء بعد.





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واستعرض المسؤول الأممي 3 عوامل رئيسية حدت من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد هي ديموجرافية القارة الشابة، والوصول الوباء متأخر وفحص المسافرين الوافدين.





وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا "ماتشيديسو مويتي"، إن هناك عشر دول بالقارة السمراء تشكل 75 % من عدد 200 ألف إصابة كورونا.

وأوضحت "ماتشيديسو مويتي"، أن أفريقيا نجحت في الحد من كارثة صحية محتملة، لكن تخفيف إجراءات الحجر من الممكن ان يتسبب فى كارثة صحية.



