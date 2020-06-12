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أخبار العالم

من بينها 5,756 وفاة.. ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا لـ 216,446 حالة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:32 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

تشهد القارة الأفريقية ارتفاع كبير فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات  فى دول القارة الأفريقية إلى 216,446 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  5,756 حالة وفاة وتعافى 97,068 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان تيدروس أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال أنه أغلب حالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد تكون عن طريق أشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض.

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واكد أدهانوم أنه لابد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الإجتماعية  وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى صعوبة التعرف على حاملى فيروس كورونا بدون أعراض حيث أن ذلك الأمر يتطلب  اختبار مجموعات سكانية كبيرة.

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