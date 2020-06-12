من بينها 5,756 وفاة.. ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا لـ 216,446 حالة

تشهد القارة الأفريقية ارتفاع كبير فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 216,446 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 5,756 حالة وفاة وتعافى 97,068 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان تيدروس أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال أنه أغلب حالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد تكون عن طريق أشخاص لا تظهر عليهم أعراض المرض.

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واكد أدهانوم أنه لابد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الإجتماعية وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى صعوبة التعرف على حاملى فيروس كورونا بدون أعراض حيث أن ذلك الأمر يتطلب اختبار مجموعات سكانية كبيرة.