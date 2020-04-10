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أخبار البلد

أفريقيا ستنتصر على فيروس كورونا.. رسالة طمأنة من أغنى رجل في القارة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:35 م
أغنى رجل فى أفريقيا
أغنى رجل فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
فى الشدائد تظهر الإنسانية، ويتضح دور رجال الأعمال فى المساهمة فى دعم الدولة والشعب وإنقاذ الموقف، فكان فيروس كورونا الكاشف لمعادن رجال الأعمال الذين تبرعوا من أجل وطنهم فكان من بينهم أغنى رجل فى أفريقيا وهو أليكو دانغوتي نيجيري الجنسية والذي تبرع بأموال طائلة لدعم بلده.

أليكو الذي تبرع بما يقرب من  N2 مليار دولار نقدًا ومواد أخرى لصندوق CACOVID فى نيجيريا، بعث رسالة طمأنينة لكل الآقارقة حيث أكد على أن النيجيريين والأفارقة على الفوز على وباء كورونا.

وأثني رجل الأعمال النيجيري على جهود القطاع الخاص المنظم ، التي جمعت من خلال مبادرة التحالف ضد COVID-19 (CACOVID) أكثر من 21 مليار نيرة لدعم الجهود الحكومية لمعالجة الوباء في نيجيريا.

كما أشاد دانغوتي بجهود الحكومة على جميع المستويات وخاصة من يقفون على خط المواجهة في الكفاح ضد COVID-19 ، الذي يدمر حاليًا القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية في البلاد.

وأوضح رجال الأعمال أنه "يجب أن تكون كل الأيدي على ظهر السفينة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا ، وكل خطوة من الدعم من أصحاب المصلحة الآخرين خارج الحكومة ومجتمع الأعمال في نيجيريا وأفريقيا ، ستقطع شوطًا طويلًا للمساعدة في معالجة مشكلة البعد العالمي هذه ، مع الشعور بتأثيرها في جميع أنحاء العالم".

وقال: "إذا عملنا جميعًا معًا لمكافحة هذا الفيروس ، فهناك ضوء في نهاية النفق".

وكان أليكو تبرع، من خلال منظمته الخيرية، Aliko Dangote Foundation (ADF)، تبرع ب مليار دولار نقدًا ومواد أخرى لصندوق CACOVID.

كما تبرع بأربع سيارات إسعاف لحكومة ولاية لاغوس لدعم جهودها، كما يقوم تحت قيادته ،  CACOVID ببناء مراكز عزل في بعض الولايات بما في ذلك مرفق طبي مؤقت بسعة 500 سرير في كانو ، و 1000 سرير في لاجوس ، و 210 سرير في ريفرز ، و 200 سرير في أبوجا ، و 200 سرير في إنوغو ومرفق آخر بسعة 200 سرير في ولايات بورنو على التوالي. 

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