بعد التبرع لمصابي كورونا .. 5 نصائح يجب أن تتبعها فورا

اثبتت الدراسات العلمية والأطباء حول العالم أن بلازما المتعافين تستخدم داخل بروتوكول علاج فيروس كورونا، وبالفعل تم تطبيق العلاج، وناشدت وزارة الصحة متعافين كورونا بالتبرع بالبلازما لعلاج المصابين.
وقدم موقع بولد سكاي مجموعة نصائح للمتبرعين بالدم يجب أن يتبعها للحفاظ على صحته وقوة الجسم بعد التبرع، فهناك الكثير من الأشخاص يتعرضون للهبوط الحاد.
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1- شرب كمية كبيرة من السوائل ولاسيما العصائر التي تحتوي على فيتامين سي في خلال يوم كامل.
2- الإكثار من شرب الماء فيما لا يقل عن 12 كوب.
3- عدم التعرض للشمس.
4- يفضل الراحة في السرير حتى يتم استعادة نشاط الجسم مرة أخرى.
5- تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة.