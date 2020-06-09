بعد التبرع لمصابي كورونا .. 5 نصائح يجب أن تتبعها فورا





وقدم موقع بولد سكاي مجموعة نصائح للمتبرعين بالدم يجب أن يتبعها للحفاظ على صحته وقوة الجسم بعد التبرع، فهناك الكثير من الأشخاص يتعرضون للهبوط الحاد.





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1- شرب كمية كبيرة من السوائل ولاسيما العصائر التي تحتوي على فيتامين سي في خلال يوم كامل.





2- الإكثار من شرب الماء فيما لا يقل عن 12 كوب.





3- عدم التعرض للشمس.





4- يفضل الراحة في السرير حتى يتم استعادة نشاط الجسم مرة أخرى.





5- تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة.