عادة يومية تفعلها النساء تتسب في مشاكل بـ الرئة

تحدث 70% من الوفيات بسبب أسلوب الحياة غير الصحي، و وفقا لموقع "برايت سايد"؛ إليك أبرز الاكتشافات العلمية التى يجب أن يعرفها أي شخص مهتم بصحته .



- الصيام من وقت لآخر مفيد للجهاز المناعي

الصيام لمدة 2-4 أيام يساعد على تجديد جهاز المناعة خاصة انه خلال أيام الصيام يبدأ الجسم في استخدام احتياطياته الخاصة من الجلوكوز والدهون.

كما يؤدي الصوم الطويل إلى انخفاض مستوى الهرمونات المرتبطة بالشيخوخة وظهور الأورام وتطورها ، بما في ذلك السرطان.

يجب على الأطفال وكبار السن الامتناع عن الصيام على المدى الطويل ، وكذلك النساء أثناء الحمل والرضاعة.





- التعرض البسيط للضوء أثناء النوم قد يؤدي إلى الاكتئاب

يراقب علماء يابانيون من جامعة نارا الطبية عملية النوم لأكثر من 860 شخصًا مسنًا لم يكن لديهم أي آثار للاكتئاب في بداية التجربة. اتضح أن أولئك الذين لم يناموا في الظلام المطلق بدأوا يشعرون بالقلق والتوتر .

اقترح البروفيسور كينجي أوباياشي أنه حتى الضوء الخفيف يمكن أن يعطل عمل الساعات البيولوجية الداخلية ويؤثر سلبًا على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يتم إنتاجه في الظلام. يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على النفس ويسبب الاكتئاب.

يقترح العلماء تعليق ستائر معتمة في غرفة النوم وإيقاف جميع الأجهزة التي تحتوي على مؤشرات ضوئية. لا تنس المؤشرات الوامضة على هاتفك الذكي - يجب إيقاف تشغيلها أيضًا.





- التنظيف يزيد من سوء حالة رئة المرأة

حلل علماء من جامعة بيرجن في النرويج، بيانات أكثر من 6000 شخص شاركوا في اختبارات صحة الجهاز التنفسي لمدة 20 عامًا في الاتحاد الأوروبي. أ

وأظهر تحليل هذه البيانات أن حالة الرئة لدى اللواتي يستخدمن منتجات التنظيف بانتظام في شكل بخاخات و البخاخات ، ساءت بمرور الوقت ، على عكس النساء الأخريات.





- المتفائلون أقل عرضة لأمراض القلب

حلل علماء من معهد ديوك للأبحاث السريرية وجامعة كولومبيا، بيانات المسوحات التي تم ملؤها من قبل ما يقرب من 2400 مريض يعانون من الذبحة الصدرية المزمنة وتوصلوا إلى استنتاج مثير للاهتمام.

المزاج الإيجابي يقلل من مستوى الأدرينالين والكورتيزول - هرمونات القلق والتوتر . هذه هي التي تؤثر على زيادة ضغط الدم ، والتي بدورها تؤثر على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

- شرب القهوة يمكن أن يسبب تقلص ثدي المرأة

أثبتت الأبحاث المنشورة في المجلة البريطانية للسرطان أن تناول الكثير من القهوة (3 أكواب أو أكثر في اليوم) قد يسبب تقلص الثدي لدى النساء. وكلما زادت كمية القهوة التي تستهلكها المرأة ، كلما زاد التأثير.





- العزوبية افضل لشخصيتك

راقب علماء من الجامعة المركزية في كوينزلاند في أستراليا أكثر من 15000 شخص على مدى 9 سنوات، ولاحظوا أن الأشخاص في العلاقات لديهم وزن زائد بنسبة 20٪ أكثر من الأشخاص العُزَّاب.