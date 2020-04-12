AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أثناء الحجر المنزلي.. 4 فواكه لرفع مناعتك

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:51 ص
مناعه
مناعه
Advertisements
لمياء الياسين
أطعمه عديدة غنية بفيتامين ج تساعد على رفع المناعه وتحسين صحتك مما يجعلها إضافة مناسبة لنظامك الغذائي وتحسين صحة قلبك وتعزيز اكتساب الوزن الصحي الحجر المنزلى.. إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

- الكانتالوب
يعد تناول الكنتالوب أحد أسهل الطرق وأفضلها لتبريد جسمك. مصدر ممتاز لفيتامين ج ، الكانتالوب معبأ بالنياسين والبوتاسيوم وفيتامين أ أيضًا

- المانجو

المعروف أيضًا باسم ملوك الفاكهة، مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف وفيتامين أ و ب 6 والحديد و يمكن أن يساعد تناول المانجو بطريقة منتظمة ومضبوطة على الاستفادة من صحتك العامة بعدة طرق.

-التوت

من المصادر لغنية بفيتامين C ويحتوي أيضًا على كميات متواضعة من الحديد والبوتاسيوم وفيتامين E و K [32] . فيتامين سي لكل 100 جم = 36.4 مجم.

كما أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى إسهال خفيف ودوار وإمساك وانتفاخ.

- التفاح

غني بفيتامين B6 و C والعديد من العناصر الغذائية الأخرى ، مما يجعله إضافة مناسبة لنظامك الغذائي. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضًا في تحسين صحة قلبك وتعزيز اكتساب الوزن الصحي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تفوت معرفتها .. 4 فواكه شهيرة تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

ريجيم الزبادي.. الأسرع لإنقاص الوزن في أسبوع

نوع مهمل من التوابل يحارب أمراض القلب

تقوى صحة القلب.. خضار مصرى يحميك من السكتة الدماغية

لرفع مناعتك ومقاومة الفيروسات .. 5 حيل سريعة تعرف عليها

لمواجهة الفيروسات .. 7 حيل لرفع مناعتك

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وفاة الملحن خالد عادل بعد تدهور حالته الصحية

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

انتصار جديد على كورونا.. شفاء 8 حالات من بني سويف وخروجهم من مستشفى العزل

تريند الفن | محمد رمضان يحرج أحمد فهمي.. الموت يفجع عصام كاريكا بـ فيروس كورونا

أخبار الفن.. حقيقة إصابة منى زكي بـ فيروس كورونا.. الموت يفجع عصام كاريكا.. ووفاة الملحن خالد عادل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأقتراب الجمعة العظيمة.. طريقة عمل الفول النابت بوصفة مختلفة

قبعات غريبة.. رضوى الشربيني بإطلالة غير متوقعة رفقة ابنتيها

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد