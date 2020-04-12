أثناء الحجر المنزلي.. 4 فواكه لرفع مناعتك



أطعمه عديدة غنية بفيتامين ج تساعد على رفع المناعه وتحسين صحتك مما يجعلها إضافة مناسبة لنظامك الغذائي وتحسين صحة قلبك وتعزيز اكتساب الوزن الصحي الحجر المنزلى .. إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





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- الكانتالوب

يعد تناول الكنتالوب أحد أسهل الطرق وأفضلها لتبريد جسمك. مصدر ممتاز لفيتامين ج ، الكانتالوب معبأ بالنياسين والبوتاسيوم وفيتامين أ أيضًا





- المانجو







المعروف أيضًا باسم ملوك الفاكهة، مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف وفيتامين أ و ب 6 والحديد و يمكن أن يساعد تناول المانجو بطريقة منتظمة ومضبوطة على الاستفادة من صحتك العامة بعدة طرق.





-التوت







من المصادر لغنية بفيتامين C ويحتوي أيضًا على كميات متواضعة من الحديد والبوتاسيوم وفيتامين E و K [32] . فيتامين سي لكل 100 جم = 36.4 مجم.







كما أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى إسهال خفيف ودوار وإمساك وانتفاخ.





- التفاح







غني بفيتامين B6 و C والعديد من العناصر الغذائية الأخرى ، مما يجعله إضافة مناسبة لنظامك الغذائي. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضًا في تحسين صحة قلبك وتعزيز اكتساب الوزن الصحي





