رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا

تمكنت مسنة أسكتلندية من التغلب على فيروس " كورونا " المميت قبيل احتفالها بعيد ميلادها الحادي والثمانين، وذلك على الرغم من معاناتها من مرض السرطان وكذلك من الانسداد الرئوي المزمن.





وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه السيدة "مافيس تورانس" كانت تتلقى الرعاية في دار للمسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة بمدينة "جلاسكو"، أكبر مدن أسكتلندا، عندما أصيبت بارتفاع في درجة حرارتها، وذلك بعد أيام من بداية ظهور أعراض فيروس "كورونا" على ابنتها "أنجيلا جروب" وزوجها وخضوعهما للعزل الذاتي بمنزلهما.





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وذكرت "تورانس" في تصريح لمحطة تليفزيونية محلية أنها انفجرت في البكاء بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتها بالفيروس في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، لكنها خالفت التوقعات، وتمكنت من التغلب على المرض وهي الآن في منزلها برفقة عائلتها، وقد احتفلت بعيد ميلادها الحادي والثمانين في الآونة الأخيرة.





وقالت المسنة إنها اعتقدت في البداية أنها لن تتمكن من تجاوز هذه المحنة بسبب معاناتها من مشاكل صحية عديدة، لكن المعجزة تحققت.





وكانت "تورانس" قد ظلت في دار رعاية المسنين لمدة شهر قبل أن تصاب بالعدوى.



