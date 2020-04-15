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منوعات

أطباء: الكلاب قد تكون وسيطاً في نقل كورونا من الخفافيش للإنسان.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اعتبر الأطباء فيروس كورونا من أسوأ الأوبئة في تاريخ البشرية؛ نظرا لأنه سريع الانتشار، وخطورته تكمن في الشخص أو الحيوان الذي ينقل الفيروس من مكان لآخر دون أن تظهر عليه أعراض المرض . 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، حول ما أشيع في الفترة السابقة عن حقيقة نقل الكلاب لفيروس كورونا للإنسان ، أشار بعض الباحثين إلى وجود احتمالات كبيرة تشير إلى نقل الالكلاب للفيروس من الخفافيش إلى الإنسان . 

وتقول أبحاث جامعة "أتاو" ، أن الفيروس يحتاج إلى كائن حي ينقله من الخفافيش إلى الإنسان وأغلب الأبحاث الذي قام بها الأطباء أكدت أن ذلك الوسيط هو الكلاب . 

جدير بالذكر أن أحد الأطباء أوضح أن الفيروس قد يكون انتشر في البداية بين الكلاب الضالة لأنها تتغذى على الخفافيش ، و تنقله إلى الإنسان من خلال الإحتكاك المباشر . 
أطباء: الكلاب قد تكون وسيطاً في نقل كورونا من الخفافيش للإنسان.. صور
أطباء: الكلاب قد تكون وسيطاً في نقل كورونا من الخفافيش للإنسان.. صور
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