يجدد خلايا الرئة ويحد من انتشاره.. تعرف على العلاج الجديد لفيروس كورونا..فيديو

وأكد التقرير أن هذا العلاج سيتم استخدامه مع بروتوكولات العلاج المتعارف عليها، وليس كبديل لها.



ولفت التقرير إلي أنه من المتوقع أن تستمر التجارب علي اللقاح لمدة اسبوعين، وذلك للتأكد من جاهزيته.

وأوضح أن العلاج يعتمد علي تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية، وذلك حتي يعمل علي حد انتشار الفيروس في باقي الخلايا غير المصابة.