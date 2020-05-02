محافظ الجيزة يقود حملات التطهير ضد فيروس كورونا بأحياء الطالبية والعمرانية

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير والتعقيم الجمعة بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية ، ضمن مجهودات التطهير والتعقيم التي تتخذها المحافظة في إطار الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





وجه محافظ الجيزة باستمرار مجهودات التطهير والدفع بالمعدات وفرق التطهير يوميا مع الاهتمام بتطهير المرافق والمنشأت العامة ومقار البنوك ومواقف السرفيس والنقل والشوارع الرئيسية والفرعية .





وتابع محافظ الجيزة ميدانيا مجهودات التطهير بحي العمرانية حيث تم رش وتطهير شوارع خاتم المرسلين و ترعة الزمر و الثلاثينى و مستشفى الصدر و عدوى سليم و الدكتور و العمرانية الشرقيه ومتفرعاتها و مكتب تأمينات الجيزه بشارع الثلاثيني عمارات الاوقاف و فرع البنك الأهلي للصرف الآلي و المنطقه الأزهرية .





وبحي جنوب الجيزة حيث تم رش وتطهير شوارع المحطة ومراد وربيع الجيزي وام المصريبن و6 اكتوبر والمنيب والمجزر الالي ومقار البنوك والشوارع الفرعية بحزيرة الدهب وعباس العقاد.





وبحي الطالبية شوارع ترسا والعروبة والمحولات ومتفرعاتهم وعز الدين عمر والمريوطية.





رافق محافظ الجيزة خلال جولاته الميدانية لمتابعة مجهودات التطهير المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الاحياء المختصة .







