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مرأة

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:40 ص
زوجة محمد رمضان
زوجة محمد رمضان
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هاجر هانئ
تصدرت زوجة محمد رمضان مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، على الرغم من أنها بعيدة عن الأضواء على عكس غيرها من زوجات النجوم الذين يتصدرون المشهد دائما ولم تظهر إلا قليلًا.

من جانب آخر تتمتع زوجة محمد رمضان بذوق رفيع في اختيار الأزياء والملابس التى تظهر بها، حيث على قطع الملابس التي تبرز جمالها والمتناسقة مع قوامها، كما تقوم بتنسيق الحقائب والأحذية التي تزيد من جمال إطلالتها وتمنحها مظهرًا جذابًا.

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تتألق زوجة محمد رمضان فى مختلف المناسبات بإطلالات مميزة تتسم بالبساطة وعدم المبالغة، كما تحرص دوما على تنوع بين التصميمات والأزياء المختلفة، فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.

كما تحرص زوجة محمد رمضان على أختيار تسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها وتغيير لون شعرها من حين لأخر وتميل إلى صيحات التى تكشف عن جمال ملامحها.

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان
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