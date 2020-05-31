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مرأة

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

الأحد 31/مايو/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من الصور زوجة الفنان محمد رمضان ، بعدما ظهرت برفقة زوجها فى حفل زفاف شقيقته.

وتحرص زوجة الفنان محمد رمضان التى تصدرت التريند اليوم دائما على ظهورها بالتصميمات المختلفة بالشكل الذي يتناسق مع قوامها، ولا تتكلف في اختيار الإكسسوارات بل تختار ما يناسب إطلالتها ويبرز جمالها.

وتتمتع زوجة الفنان محمد رمضان بقوام رشيق ومثالى مما يدفعها إلى اختيار الإطلالات التي تبرز رشاقتها، فهي تعتمد على قطع الملابس البسيطة وفساتين السهرة غير المبالغ فيها ما يمنحها مظهرا مميزا

وتعتمد أيضا على تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع وجهها وتبرز جمال ملامحها أيضا.

احتفل الفنان محمد رمضان اليوم بزفاف شقيقته ايمان على رجل الاعمال حسام حسام حامد  في منتجع بالطريق الصحراوي


حضر حفل الزفاف عدد كبير من الاصدقاء والفنانين .

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وكانت ايمان شقيقة محمد رمضان احتفلت بعقد قرانها فى شهر فبراير الماضى .

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان
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