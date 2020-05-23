AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع التورته والأطفال .. زوجة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاده بإطلالة ناعمة

السبت 23/مايو/2020 - 08:16 م
محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة برفقة زوجته وأطفاله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وجاءت الصورة للإحتفال بعيد ميلاد محمد رمضان، وذلك بإحتفال بسيط مع العائلة والتورتة، وعلق عليها عيد ميلادي مع عائلتي الجميلة.

وتألقت زوجة محمد رمضان برفقته بإطلالة ناعمة تبرز جمالها، مرتدية جمبسوت كاجوال بالألوان الزاهية مثل الأصفر والبنفسجي والأخضر، مع ترك خصلات شعرها الأصفر منسدلا بطريقة انسيابية.

اقرأ أيضًا:

وفضلت زوجة محمد رمضان أن تضع المكياج الناعم لإبراز ملامحها الرقيقة.

كما ارتدت بعض المجوهرات البسيطة، ففضلت بارتداء سلسلة في الرقبة مع انسيال ذهبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بمكياج ناعم .. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال مميزة

بمكياج هادئ .. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بوت غريب.. شمس الكويتية تتألق فى فستان أسود قصير

بإطلالة بسيطة.. يارا تخطف الأنظار من دبي

بمكياج ناعم .. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

قصة مقتل أية هاشم التي هزت بريطانيا .. تفاصيل

أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور

نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

إصابة 13 بفيروس كورونا في أسيوط

تعدى جنسيا على رضيعة زوجته.. حبس أم وزوجها بالدقهلية

الخسائر كارثية.. هاني العتال: استئناف الدوري أفضل من إلغائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد تهنئ المتابعين بعيد الفطر

مع التورته والأطفال .. زوجة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاده بإطلالة ناعمة

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد