مع التورته والأطفال .. زوجة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاده بإطلالة ناعمة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة برفقة زوجته وأطفاله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وجاءت الصورة للإحتفال بعيد ميلاد محمد رمضان، وذلك بإحتفال بسيط مع العائلة والتورتة، وعلق عليها عيد ميلادي مع عائلتي الجميلة.





وتألقت زوجة محمد رمضان برفقته بإطلالة ناعمة تبرز جمالها، مرتدية جمبسوت كاجوال بالألوان الزاهية مثل الأصفر والبنفسجي والأخضر، مع ترك خصلات شعرها الأصفر منسدلا بطريقة انسيابية.





اقرأ أيضًا:





وفضلت زوجة محمد رمضان أن تضع المكياج الناعم لإبراز ملامحها الرقيقة.





كما ارتدت بعض المجوهرات البسيطة، ففضلت بارتداء سلسلة في الرقبة مع انسيال ذهبي.