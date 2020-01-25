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مرأة

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

السبت 25/يناير/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجته.

ظهرت زوجة الفنان محمد رمضان، بإطلالة أنيقة ومتميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها الأنيقة ارتدائها حقيبة من إحدى الماركات العالمية.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البنى.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلا:"اكبر رزق في الحياة هو انك تتجوز اللي بتحبها.. والرزق الأكبر انها تكون بتحبك أكتر من نفسها ..ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".
بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره
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