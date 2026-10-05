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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسط صدمة الأهالي.. لقطات من موقع انهيار منزل في بيلا بكفر الشيخ

انهيار منزل في كفر الشيخ
انهيار منزل في كفر الشيخ
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظات انهيار منزل في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتحوله إلى أنقاض، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، فيما دفعت الأجهزة المعنية بفرق الحماية المدنية والإنقاذ إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعيات الانهيار.

وتفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، موقع حادث انهيار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية بمدينة بيلا، لمتابعة جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض والاطمئنان على المصابين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع استمرار أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض، وتمشيط موقع العقار للتأكد من عدم وجود أي أشخاص أسفل الركام.

وأشارت المعلومات الأولية إلى إصابة 5 أشخاص جراء حادث انهيار العقار، حيث تعاملت معهم فرق الإسعاف، وقدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج.

وتواصل قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض والبحث داخل موقع العقار، للوصول إلى جميع الأماكن المحتمل وجود أشخاص بها، والتأكد من عدم وجود مفقودين أسفل الركام.

كما جرى فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، لتأمين المنطقة وتيسير حركة فرق الإنقاذ والإسعاف، ومنع تجمع المواطنين بالقرب من العقار المنهار حفاظًا على سلامتهم.

ويتابع محافظ كفر الشيخ ميدانيًا جهود الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث، مع التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، لضمان سرعة تقديم الدعم والرعاية الطبية للمصابين واستكمال أعمال رفع الأنقاض.

وأكدت محافظة كفر الشيخ أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جراء انهيار العقار، وفق المعلومات الأولية، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض وتمشيط الموقع مستمرة للتأكد من عدم وجود أي أشخاص أسفل الركام.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها في موقع الحادث، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات جديدة بشأن حالة المصابين ونتائج أعمال البحث ورفع الأنقاض من خلال البيانات الرسمية لمحافظة كفر الشيخ.

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