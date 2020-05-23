بفستان مبهج .. مي سليم تتألق بإطلالة عيد الفطر

شاركت الفنانة مي سليم صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مبهجة.





وعلقت على الصورة كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم.





وتألقت مي سليم مرتدية فستانا باللون الأبيض به نقوشات الورود باللون الوردي المبهج ، بتصميم الأوف شولدر.





وتركت مي سليم خصلات شعرها البني منسدلة بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.





واما من الناحية الجمالية وضعت مي سليم بعض اللمسات البسيطة التي تبرز جمال ملامحها، فاستخدمت الماسكرا مع أحمر الشفاه باللون البني ليتناسب مع لون بشرتها البرونزي.





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وارتدت بعض الاكسسوارات البسيطة في اليد لاستكمال إطلالتها المبهجة.



