بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة

بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.

بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.

صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها

صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها

واختارت

، بعض اللمسات من الآي لاينر؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.