بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة
السبت 09/مايو/2020 - 03:03 ص
نشرت الفنانة مي سليم صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها. وظهرت مي سليم بفستان جلد قصير باللون الاحمر اللامع وهو ما يتناسب مع لون بشرتها، وانتعلت معه حذاء "بوت" طويل للركبة بنفس لون الفستان الأحمر الجلد.
وتركت مي سليم
شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي لاينر؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قلادة رقيقة باللون الفضي الناعم، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.