بـ منديل بـ أوية.. إطلالة ناعمة لـ مي سليم على طريقة نجمات الزمن الجميل

نشرت الفنانة

، فيديو ، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة ناعمة، تقلد بها الفنانة فاتن حمامة في أحد مشاهدها القديمة، وقد بدا مدى التشابه بينهما في هذه الإطلالة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها.





وظهرت

بفستان باللون الأبيض وعليه رسمة الـ"تايجر"، بتصميم الاوف شولدر، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.





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فيما تركت مي سليم شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وربطت طرحة صغيرة على رأسها تشبه "المنديل أبو أوية"، ما أبرز ملامحها الرقيقة.

واختارت

، بعض اللمسات من الآي لاينر؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



ولم تتكلف

في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..