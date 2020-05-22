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مرأة

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:13 م
دومينيك حوراني
دومينيك حوراني
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة دومنيك حوراني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال.

وتألقت دومينيك حوراني مرتدية تي شيرت باللون الأسود المشجر باللون الأبيض، ونسقت معه بنطال جينز باللون الأسود الممزق على منطقة الركبة لأبراز قوامها الرشيق.

واستكملت إطلالتها الكاجوال بحذاء باللون الأسود الجلد، مع ساعة أنيقة في اليد وحزام على منطقة الخصر.

واعتمدت دومينيك حوراني في الظهور على تسريحة شعر بسيطة، فظهرت بالذيل حصان.

كما انها لم تتكلف في الشكل الجمالي، فظهرت بدون مكياج واكتفت بملامحها الرقيقة.

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