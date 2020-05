غير مكلفة.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة كاجوال بسيطة

View this post on Instagram

بتتذكروا أيام كنا نروح المول ناخذ قهوة ونشتري أغراض ونشوف سينما بدل ما نحضر نتفلكس وندخل المطبخ ناخد شي كل دقيقة من البراد ؟ Remember the old times when we used to wander around the mall instead of visiting the kitchen every 5 minutes for something salty then something sweet out of the fridge ?