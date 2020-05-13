غير مكلفة.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة كاجوال بسيطة

شاركت الفنانة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال بسيطة.

وتألقت دومينيك حوراني مرتدية بلوزة باللون الكحلي لا تحمل أي نقوشات، مع بنطال جينز بسيط، وانتعلت حذاءً باللون الكحلي لاستكمال إطلالتها الكاجوال.

وظهرت في إطلالتها البسيطة، بتسريحة شعر غير مكلفة، وتركت بعض خصلات شعرها الذهبي من الأمام.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت دومينيك حوراني بعض اللمسات الهادئة لإبراز جمال ملامحها.





واستكملت إطلالتها ببعض المقتنيات، فحملت حقيبة باللون الكحلي تتناسب مع إطلالتها الصيفية، مع ارتداء ساعة أنيقة باللون الكحلي أيضًا.



