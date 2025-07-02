نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا.

ومن أبرزها:5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية،خطأ شائع في طهي المكرونة قد يرفع سكر الدم بسرعة.. احذر هذا التصرف البسيط،الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر



خطأ شائع في طهي المكرونة قد يرفع سكر الدم بسرعة.. احذر هذا التصرف البسيط

خطأ شائع في طهي المكرونة قد يرفع سكر الدم بسرعة.. احذر هذا التصرف البسيط

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

خطأ شائع في طهي المكرونة قد يرفع سكر الدم بسرعة.. احذر هذا التصرف البسيط

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر