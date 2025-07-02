يقع الكثير من الأشخاص فى أخطاء طهي المكرونة، فقد تُعد المكرونة من الأكلات المحببة للكثيرين حول العالم، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن طريقة طهيها قد تكون سببًا مباشرًا في رفع مستويات سكر الدم بشكل سريع، خاصة لدى مرضى السكري أو من يحاولون التحكم في مستوى الجلوكوز لديهم، فما هو الخطأ الذي يقع فيه معظمنا دون أن ندري؟

السر في درجة الطهي

خطأ شائع في طهي المكرونة قد يرفع سكر الدم بسرعة.. احذر هذا التصرف البسيط

قالت الدكتورة هناء جميل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه الكثيرون هو سلق المكرونة حتى تصبح ناعمة جدًا، فعندما تُطهى المكرونة بشكل مفرط، تتكسر جزيئات النشا الموجودة فيها، مما يجعل الجسم يمتصها بسرعة عند تناولها، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر بالدم.

خطأ شائع في طهي المكرونة قد يرفع سكر الدم بسرعة.. احذر هذا التصرف البسيط

كيف تطهو المكرونة بطريقة صحية؟

اطهِ المكرونة حتى تنضج بشكل خفيف وتظل محتفظة بقوامها .

تجنب إعادة تسخين المكرونة أكثر من مرة، فذلك قد يزيد من سرعة امتصاص النشويات.

اختر الأنواع المصنوعة من القمح الكامل أو الحبوب الكاملة، فهي أغنى بالألياف وتُبطئ امتصاص السكر.

قلل من الإضافات السكرية أو الصلصات الجاهزة التي تحتوي على سكر خفي.

أضف بعض البروتين مثل الدجاج أو البيض أو التونة والخضروات لوجبتك لتقليل تأثير الكربوهيدرات.

خطأ شائع في طهي المكرونة قد يرفع سكر الدم بسرعة.. احذر هذا التصرف البسيط

من يجب أن ينتبه أكثر؟