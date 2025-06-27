حسام موافى: تورم اليدين والقدمين لمرضى السكري قد يشير لإصابة الكلى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تورم اليدين والقدمين لدى مرضى السكري، قد تكون مؤشر على إصابة الكلى.

وأضاف موافى خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن التورم المصاحب لمرضى السكري يستدعي التوجه فورًا إلى طبيب الأمراض الباطنة.

وأوضح حسام موافي أن فقدان البروتينات في البول أحد أشهر المضاعفات التي يسببها السكري للكلى، وهو ما يؤدي إلى نقص البروتين في الدم وظهور التورم.

التشخيص

وأضاف: التشخيص يتطلب تحليل بول 24 ساعة لقياس كمية الزلال بدقة، مشيرًا إلى أن المعدلات الطبيعية يجب ألا تتعدى صفر جرام لدى الرجال، وغرامًا واحدًا في النساء.

وأشار موافي إلى أن مضاعفات السكر قد تمتد لتؤثر على الكبد أيضًا، حيث تؤدي إلى ترسب الدهون عليه، مما يسبب في بعض الحالات تليفًا وفقدانًا لإنتاج البروتين، وهو ما يزيد من حدة التورم.